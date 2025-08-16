Tajna savršenih palačinki: 4 trika koja olakšavaju pripremu

Donosimo četiri jednostavna savjeta koja će vašu vještinu pravljenja palačinki podići na viši nivo.

1. Dodajte malo rastopljenog maslaca

Mali dodatak maslaca u smjesu čini palačinke sočnijim i mekšim. Osim toga, često ćete moći peći bez dodatnog podmazivanja tave – iako to može zavisiti od vrste tave koju koristite.

2. Nemojte predugo miksati smjesu

Smjesu je dovoljno miješati dok ne postane glatka i jednolična. Dugim miksanjem razvija se gluten, što može rezultirati žilavim palačinkama.

3. Prilagodite gustoću smjese

Ako su palačinke predebele, razlog je vjerovatno pregusta smjesa. Dodavanje malo mlijeka ili vode riješit će problem i omogućiti laganije, savršeno pečene palačinke,pišu Vijesti

4. Čuvajte ostatak smjese pravilno

Ako vam ostane smjese, možete je sačuvati u hladnjaku. Prije ponovne upotrebe, obavezno je ostavite da se ugrije na sobnu temperaturu kako bi se palačinke i dalje ravnomjerno pekle.

Uz ova četiri trika, svaka palačinka koju pripremite biće ukusna, mekana i savršeno pečena, spremna da oduševi i najprobirljivije gurmane.

Facebook komentari