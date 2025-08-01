Ukusne Nesquik kocke

Ako volite spoj čokolade i nježne, kremaste teksture, ove Nesquik kocke će vas oduševiti. Jednostavne su za pripremu, a rezultat je mekan, sočan kolač s bogatim čokoladnim ukusom i laganom kremom koja se savršeno slaže s biskvitom. Idealan su izbor za porodična okupljanja, rođendane ili kada jednostavno želite zasladiti dan.
Biskvit
6 jaja
150 g šećera u prahu
150 g omekšalog maslaca
150 g Nesquik praha
150 g oštrog brašna
1 prašak za pecivo
Krema
600 g punomasnog kiselog vrhnja ili milerama
3 vanilin šećera
7 kašika šećera u prahu
Glazura
100 g čokolade
4 kašike mlijeka
4 kašike šećera u prahu
50 g maslaca
200 g kiselog vrhnja
Priprema biskvita
Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke umutite u čvrst snijeg. U posebnoj zdjeli umutite maslac, šećer i žumanjke (dodajte ih jedan po jedan), pa dodajte brašno, Nesquik prah i prašak za pecivo. Na kraju lagano umiješajte snijeg od bjelanjaka.
Pecite smjesu u plehu veličine 30×20 cm, u unaprijed zagrijanoj rerni na 180°C, oko 15 do 20 minuta. Ostavite biskvit da se ohladi, zatim ga prerežite na dva jednaka dijela.
Sve sastojke za kremu sjedinite kašikom. Nema potrebe koristiti mikser. Premažite jedan dio biskvita kremom, pa pažljivo stavite drugi dio preko nje.
Na laganoj vatri otopite čokoladu s mlijekom, dodajte šećer u prahu i maslac, a na kraju i kiselo vrhnje. Sve dobro izmiješajte i prelijte preko kolača.
Ostavite kolač u frižideru preko noći da se dobro stegne i ohladi.