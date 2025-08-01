Ukusne Nesquik kocke

Ako volite spoj čokolade i nježne, kremaste teksture, ove Nesquik kocke će vas oduševiti. Jednostavne su za pripremu, a rezultat je mekan, sočan kolač s bogatim čokoladnim ukusom i laganom kremom koja se savršeno slaže s biskvitom. Idealan su izbor za porodična okupljanja, rođendane ili kada jednostavno želite zasladiti dan.

Biskvit

6 jaja

150 g šećera u prahu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

150 g omekšalog maslaca

150 g Nesquik praha

150 g oštrog brašna

Tekst se nastavlja ispod oglasa

1 prašak za pecivo

Krema

600 g punomasnog kiselog vrhnja ili milerama

3 vanilin šećera

7 kašika šećera u prahu

Glazura

100 g čokolade

4 kašike mlijeka

4 kašike šećera u prahu

50 g maslaca

200 g kiselog vrhnja

Priprema biskvita

Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke umutite u čvrst snijeg. U posebnoj zdjeli umutite maslac, šećer i žumanjke (dodajte ih jedan po jedan), pa dodajte brašno, Nesquik prah i prašak za pecivo. Na kraju lagano umiješajte snijeg od bjelanjaka.

Pecite smjesu u plehu veličine 30×20 cm, u unaprijed zagrijanoj rerni na 180°C, oko 15 do 20 minuta. Ostavite biskvit da se ohladi, zatim ga prerežite na dva jednaka dijela.

Sve sastojke za kremu sjedinite kašikom. Nema potrebe koristiti mikser. Premažite jedan dio biskvita kremom, pa pažljivo stavite drugi dio preko nje.

Na laganoj vatri otopite čokoladu s mlijekom, dodajte šećer u prahu i maslac, a na kraju i kiselo vrhnje. Sve dobro izmiješajte i prelijte preko kolača.

Ostavite kolač u frižideru preko noći da se dobro stegne i ohladi.

Facebook komentari