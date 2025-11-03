Mars u Strijelcu (4.11. – 15.12.): Razdoblje hrabrosti, širenja i povjerenja u život

Ako osjetite poriv da promijenite smjer, započnete nešto novo ili jednostavno krenete prema onome što Vam daje osjećaj smisla – ovo je trenutak. Mars u Strijelcu otvara vrata širokom horizontu i poziva da kroz kretanje pronađemo mir.

4.11.2025. Mars – planet akcije i inicijative – napušta duboke vode Škorpiona i prelazi u Strijelca, vatreni znak koji traži smisao i slobodu. Ondje će boraviti sve do 15.12., donoseći razdoblje kada se život ponovno ubrzava i kada raste potreba da djelujemo u skladu s vlastitim uvjerenjima.

Ovaj tranzit otvara prostor za rast, nove početke i preispitivanje smjera kojim idemo. Dok je Mars u Škorpionu tražio introspekciju, sada nas vodi prema horizontima koji nadilaze poznato. On potiče da riskiramo, istražujemo i širimo se – fizički, mentalno i duhovno.

Mars je, u mitologiji i astrologiji, simbol pokreta, odvažnosti i volje. On opisuje način na koji djelujemo, kako izražavamo ljutnju, kako reagiramo na prepreke i što nas motivira na akciju.

Dok je boravio u Škorpionu, Mars je zahtijevao suočavanje s vlastitim sjenama. U tom razdoblju naučili smo koristiti emocionalnu snagu za osobnu transformaciju. Energija je bila koncentrirana, intenzivna i često usmjerena na unutarnje procese – suočavanje s istinom, regeneraciju i kontrolu.

No sada, kada se seli u Strijelca, sve se otvara. Mars više ne traži introspektivnu snagu, nego nas potiče da se pokrenemo, da djelujemo iz povjerenja i entuzijazma. On aktivira potrebu da proširimo perspektivu, otputujemo, učimo ili jednostavno iskusimo više od života.

U ovom znaku djelujemo vođeni vjerom i idealima, a ne samo emocijama ili racionalnim planom. Mars u Strijelcu je hrabar, nepredvidljiv, često nestrpljiv, ali uvijek motiviran željom za rastom.

Vatra Strijelca: Energija istraživanja i istine

Strijelac je znak koji povezuje filozofiju, znanje i intuiciju. On nas uči da pravo razumijevanje dolazi tek kada se nešto iskusi. Zato Mars u ovom položaju potiče da krenemo u svijet, da iskušamo vlastite granice i istražimo ono što nas nadahnjuje.

U ovom razdoblju raste želja za slobodom, novim iskustvima i širenjem svijesti. Mnogi će osjećati potrebu da naprave promjene, da napuste ono što ih sputava ili da se povežu s ljudima i idejama koje otvaraju horizonte.

Mars u Strijelcu unosi optimizam i povjerenje u život, ali i potrebu da djelujemo autentično. Umjesto da previše analiziramo, ovaj tranzit nas poziva da se prepustimo iskustvu i učimo kroz pokret.

Prvi aspekti: Snažan početak uz Uran i Pluton

Ulazak Marsa u Strijelca ne prolazi tiho. Već u prvim danima, točnije oko 6.11., formira opoziciju s Uranom u Blizancima i sekstil s Plutonom u Vodenjaku.

Opozicija s Uranom donosi iznenadne promjene, nemir i potrebu da se oslobodimo ograničenja. Energija je nepredvidiva, a djelovanje može biti impulzivno. Mars i Uran zajedno simboliziraju pobunu protiv rutine i svega što guši autentičnost. Neočekivane situacije mogu nas potaknuti da preispitamo smjer i donesemo odluke koje ranije nismo imali hrabrosti poduzeti.

Istodobno, sekstil Marsa i Plutona djeluje kao stabilizirajuća sila. On donosi fokus, duboku unutarnju snagu i sposobnost da energiju usmjerimo na promjenu koja ima smisla. Ovaj aspekt jača volju i pomaže da djelujemo odlučno, ali svjesno – ne vođeni egom, već unutarnjom moći.

Lekcije kroz kvadrate: Suočavanje s ograničenjima

U drugoj polovici tranzita Mars ulazi u nekoliko napetih odnosa koji će usporiti njegov početni zamah.

23.11. stvara kvadrat s Mjesečevim čvorovima – Sjevernim u Ribama i Južnim u Djevici. Ovaj aspekt donosi teme vezane uz karmu i osobni razvoj. Mars ovdje otvara pitanja o načinu na koji koristimo snagu volje i kako se nosimo s frustracijom. Pojavljuju se situacije koje traže da dovršimo ono što smo u prošlosti preskočili – lekcije koje se ponavljaju dok ih ne svladamo.

Ovo je poziv da naučimo uravnotežiti mušku energiju u sebi: da djelujemo s jasnoćom i integritetom, a ne impulzivno ili kroz bijes.

Početkom prosinca/decembra, Mars stvara dva važna kvadrata – 8. prosinca sa Saturnom, a 14.12. s Neptunom, obojicom u znaku Riba.

Kvadrat s Saturnom donosi usporavanje i osjećaj ograničenja. Možemo imati dojam da nas vanjske okolnosti sputavaju ili da se naši napori ne isplaćuju. To je vrijeme u kojem učimo o strpljenju, disciplini i zrelom upravljanju energijom.

Nekoliko dana kasnije, kvadrat s Neptunom unosi zbunjenost i nesigurnost. Ciljevi mogu postati nejasni, motivacija slabija, a osjećaj smjera mutan. No, upravo taj proces rastvara stare iluzije – ono što više nema smisla mora se rastopiti, kako bi nastalo nešto novo. To može biti faza razočaranja, ali i oslobođenja od zastarjelih ideala.

Što nam donosi Mars u Strijelcu: Unutarnji kompas i autentičnost

Ulazak Marsa u Strijelca poziva na kretanje – doslovno i simbolično. To nije vrijeme mirovanja ni analize, nego razdoblje kada život traži akciju. Ponekad je potrebno samo napraviti korak, bez garancije gdje vodi.

Ova energija nas uči da vjerujemo svom unutarnjem kompasu, a ne vanjskim autoritetima. Mars u Strijelcu budi potrebu da se borimo za istinu, ali nas istovremeno upozorava na opasnost fanatizma i pretjerane sigurnosti u vlastite stavove.

Mogući su ideološki sukobi – bilo s drugima, bilo unutar sebe. No svrha nije dokazati tko je u pravu, nego razumjeti gdje se doista nalazi naša istina.

Mars u Strijelcu traži da djelujemo iskreno, ali i da ostanemo otvoreni. On nas podsjeća da rast dolazi iz iskustva i dijeljenja, ne iz nadmetanja.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

