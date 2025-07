Uživajte u ukusnim kokicama: Dodajte samo ovaj tajni sastojak

Zahvaljujući savjetima kuhara Cristiana Fehera, voditelja YouTube kanala Food Chain TV, otkriven je “tajni” sastojak koji vraća onaj prepoznatljivi okus: kokosovo ulje.

U videu pod nazivom “The Secret to making movie theater popcorn at home that tastes just like the movies”, Feher tvrdi da su upravo kokice pripremljene na kokosovom ulju nekada bile standard u bioskopima, ali da je s vremenom ova praksa napuštena zbog porasta cijena i promjena u prehrambenim trendovima. Danas, kaže, mnogi bioskopi koriste jeftinije alternative, ali s manje autentičnog ukusa.

Priprema je jednostavna: u manjoj šerpi se zagrije obilna količina kokosovog ulja, doda se morska so bez ustručavanja, te šaka kukuruza za kokice. Nakon što zrna počnu da pucaju, šerpa se lagano trese kako bi kokice ostale iznad ulja, a so i ulje ravnomjerno obložili svako zrno.

Za dodatni okus, Feher preporučuje da se posebno otopi štapić slanog putera koji se potom prelije preko gotovih kokica. Ključ je, kaže, u količini masnoće i soli jer ove kokice nisu zdrav obrok, već čisti užitak.

“To su prave kokice iz bioskopa”, kaže Feher. “Okus, miris, osjećaj u ustima – sve je tu. Ovo ćete osjetiti niz ulicu, toliko su mirisne i ukusne”, prenosi Radiosarajevo.

