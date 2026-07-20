Zašto očevi koji imaju kćerke imaju sretnije brakove

Stručnjaci navode da su rezultati novog istraživanja pokazali da očevi koji imaju kćerke imaju jaču povezanost sa svojom suprugom, uključujući veće zadovoljstvo, predanost i povjerenje.

Također, majke navode da im njihovi partneri pružaju veću podršku. Uz to, očevi su kroz istraživanje naveli da im se anksioznost nakon rođenja kćerki smanjila, a zadovoljstvo vezom postalo stabilno, piše The Sun.

Autorica istraživanja dr. Krystal Duarte sa Univerziteta Rutgers u New Yorku sugerisala je da se ovim istraživanjem želi ukazati na veće šanse za razvoj zdravijih veza i porodica narednih generacija.

“Očevi mogu poslužiti kao najraniji model muškog primjera kćerkama, oblikujući očekivanja o pouzdanosti i dostupnosti muškaraca u dugoročnim vezama. Niskokvalitetno ponašanje oca I odsutnost često su povezani s dugoročnim problemima”, navela je.

Osim toga, istraživanje sugeriše na to da bi djelovanja i povezanosti mogli biti najizraženiji kada su djeca mala.

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