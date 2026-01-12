Kada trebate početi prati zube vašoj bebi

To se najčešće događa oko šestog mjeseca života i upravo tada oralna higijena postaje dio svakodnevne rutine.

Iako se u toj fazi radi o samo jednom ili dva zuba, oni su jednako podložni nakupljanju bakterija kao i trajni zubi kasnije, pa je važno od početka razvijati zdrave navike.

U prvim mjesecima dovoljno je nježno očistiti zubić mekanom dječjom četkicom ili gazom navlaženom vodom, bez paste za zube. Kako dijete raste i niče sve više zubića, postupno se uvodi pasta s fluorom, ali u vrlo maloj količini, prilagođenoj dobi djeteta.

Roditelji pritom imaju ključnu ulogu jer dijete još ne zna isprati usta niti pravilno prati zube, pa je važno da pranje uvijek bude pod nadzorom i uz pomoć odraslih.

Rano uvođenje pranja zuba nije važno samo zbog prevencije karijesa, nego i zbog stvaranja osjećaja da je briga o zubima normalan dio svakodnevice, poput kupanja ili presvlačenja.

Ako se ta navika uspostavi na vrijeme i bez pritiska, djeca je kasnije lakše prihvaćaju, a posjeti stomatologu postaju manje stresni. Drugim riječima, što ranije počnete, to ćete bebi i sebi dugoročno učiniti veću uslugu, prenosi Klix.

