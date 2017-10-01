Kafa i dojenje: Dobra vijest za mame koje ne mogu bez jutarnje šolje

S tim se slaže i Američka akademija za pedijatriju, koja kofein ocjenjuje kompatibilnim s dojenjem. Iako se tragovi kofeina mogu pronaći u majčinom mlijeku, količina koja dospijeva u bebin organizam izuzetno je mala i, u većini slučajeva, ne izaziva neželjene posljedice.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da pretjerivanje nije preporučljivo. Novorođenčad i prijevremeno rođene bebe osjetljivije su na djelovanje kofeina, zbog čega se majkama savjetuje oprezniji unos, naročito tokom prvih dana nakon porođaja.

Važno je naglasiti da kofein ne smanjuje proizvodnju majčinog mlijeka, ali kod osjetljivih beba može izazvati razdražljivost ili odbijanje sisanja. Takve reakcije mogu indirektno utjecati na dotok mlijeka, budući da se proizvodnja mlijeka prilagođava učestalosti dojenja.

Ukoliko majke primijete da je beba nemirna ili izuzetno razdražljiva nakon konzumiranja kofeina, preporučuje se privremeno izbjegavanje kafe kako bi se utvrdilo da li je ona uzrok problema. Također, treba imati na umu da koncentracija kofeina u majčinom mlijeku dostiže vrhunac jedan do dva sata nakon unosa, pa se ispijanje kafe može vremenski prilagoditi kako se ne bi poklapalo s dojenjem, prenosi Avaz.

