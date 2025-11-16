Istraživanje pokazalo: Roditelji se sve češće okreću ChatGPT-u umjesto pedijatrima

Ovaj trend poklapa se sa studijom iz 2024. godine koja je otkrila da roditelji umjetnoj inteligenciji vjeruju više nego liječnicima, smatrajući informacije koje dobiju od bota pouzdanima, piše Futurism.

Osim za savjete, roditelji koriste ChatGPT i kako bi zabavili djecu, pa tako bot mališanima čita priče za laku noć ili s njima razgovara satima. No stručnjaci upozoravaju da je takvo prebacivanje roditeljske odgovornosti na umjetnu inteligenciju alarmantno.

Jedna od najvećih mana ChatGPT-a je njegova sklonost manipulaciji i dodvoravanju, što može pojačati zablude korisnika i dovesti do odvajanja od stvarnosti – opasne pojave koja se povezuje i s nekoliko slučajeva samoubistava, uključujući i ona tinejdžera.

Zabrinjava i to što je dob djece izložene savjetima ChatGPT-a sve niža. Podaci iz 2023. godine pokazali su da je oko 30 posto roditelja školske djece već tada koristilo ovaj alat, a ta brojka danas je nedvojbeno veća, javlja Index.hr.

Jedan pedijatar izjavio je za USA Today kako roditelji, ako već insistiraju na korištenju ChatGPT-a uprkos svim poznatim rizicima, moraju pažljivo provjeravati dobivene informacije. Zbog sklonosti tehnologije “haluciniranju”, odnosno izmišljanju lažnih odgovora, ključno je zadržati “kritičko oko”.

“To je alat i nevjerovatan je te postaje sve prisutniji”, rekao je Michael Glazier, glavni medicinski službenik u Bluebird Kids Healthu. “Ali nemojte dopustiti da zamijeni kritičko razmišljanje… Za nas kao roditelje postoji velika korist u tome da stvari promišljamo i savjetujemo se sa stručnjacima umjesto da ih samo ubacimo u kompjuter.”

Glazier je savjetovao roditeljima da ChatGPT koriste isključivo kao polazišnu tačku, nakon čega se obavezno trebaju posavjetovati s liječnikom ili drugim stručnjakom,piše Vijesti

Stručnjaci također ističu pitanje privatnosti. Upozoravaju roditelje da u ChatGPT nikada ne unose osjetljive i lične podatke o svojoj djeci i njihovim zdravstvenim problemima.

Predaja intimnih informacija tehnološkoj kompaniji sama je po sebi problematična, a uvijek postoji i rizik da hakeri dođu do tih podataka. Zaključak je jasan: roditelji bi trebali pristupati ovom alatu s velikim oprezom i sve što pročitaju uzeti s dozom rezerve.

