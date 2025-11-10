Razlog će vas obradovati: Zašto se djeca najgore ponašaju kada su sa mamom?

Jesi li ikada primijetila kako su tvoja djeca poput anđela s drugima – s bakom, učiteljima ili čak potpunim strancima na ulici – ali čim ostanu samo s tobom, postanu pravi mali vragolani? Blogerica i majka Kate Baltrotsky objašnjava zašto je to tako. Međutim, trebala bi se osjećati odlično zbog toga. To znači da radiš sve kako treba.

Pitaš se zašto. Baltrotsky, autorica bloga KateSurfs.com, na šaljiv i istinit način objašnjava kako njen muž često primijeti da su djeca mirna kad su s njim, ali čim vide nju, odmah se promijene. Kaže joj: “Ne razumijem! Djeca su super dok nisu s tobom, a onda, čim te vide, sve krene po zlu.”

VRTIĆ

Kate se prisjeća i smiješnog “lažnog” istraživanja koje je objavila satirična stranica Momnewsdaily.com, u kojemu se navodi da su djeca “800% gora kad su mame u prostoriji.” Kaže kako se dobro nasmijala kad je pročitala naslov te brzo shvatila da je istraživanje lažno. Ali, dodaje, koncept je potpuno ISTINIT! Djeca su doista 800% “gora” kad su blizu svojih mama.

A zašto je to tako? Ovo objašnjenje će ti pomoći da drukčije doživiš suze i ispade bijesa, prenosi Everymom. „Zato što si ti, draga mama, njihovo sigurno mjesto. Tebi mogu donijeti sve svoje probleme. Ako im ti ne možeš pomoći, tko može? Draga mama, ti si njihov “sakupljač” neugodnih emocija i osjećaja. Ako su cijeli dan bili izloženi neugodnim emocijama, u neugodnim situacijama, kad te vide, znaju da se mogu opustiti. To znači da ispuštaju sve što su zadržavali – cvile, plaču, čak se možda i olakšavaju…

Zadnje što želiš nakon napornog dana na poslu ili lijepog izlaska je nositi se s tim, ali to je ono što majke dobivaju: nefiltrirani emocionalni izljevi koji nas dočekaju čim kročimo kroz vrata. Ako te na vratima dočekaju cendrava djeca, to ne znači da si ih razmazila. Umjesto toga, to znači da si stvorila siguran prostor u kojemu se tvoje dijete osjeća slobodno pokazati svoje emocije.

Plaču li, cvile ili te grle čim uđeš na vrata? Shvati to kao znak ljubavi. Sljedeći put kad se to dogodi, šaljem vam puno ljubavi i razumijevanja jer znam koliko nas to sve zna dovesti do ludila!“ Sada barem znaš zašto baš ti dobivaš sav taj “drama show” – jednostavno radiš sve kako treba!

