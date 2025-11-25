6 stvari o kojima ne treba razgovarati sa kolegama na poslu: O ovome ne pričajte nikome izvan kuće

1. Novac

Razgovori o prihodima, štednji, kreditima ili većim troškovima nisu prikladni u poslovnom okruženju. Takva iskrenost često izaziva zavist ili nesigurnost kod drugih. „Otkrivanje informacija o vašim finansijama može dovesti do poređenja, nelagode, pa čak i manipulacije“, upozorava psihologinja. Finansijska pitanja dijelite samo s osobama kojima potpuno vjerujete.

2. Dnevne navike

Vaša adresa, rute šetnje, raspored treninga i detalji o svakodnevnim aktivnostima predstavljaju lične podatke koje nije pametno dijeliti. Takve informacije mogu dospjeti do pogrešnih ljudi i ugroziti vašu privatnost i sigurnost. Diskrecija je u ovom slučaju najbolja zaštita, prenosi novi.

3. Zdravlje

Iako dijeljenje zdravstvenih tegoba može djelovati kao način da se povežete s drugima, s takvim informacijama treba biti oprezan. „Ako je riječ o osjetljivoj dijagnozi, o tome razgovarajte samo s osobama kojima bezuslovno vjerujete“, kaže Koroljova. Otkrivanje medicinskih detalja može dovesti do stigmatizacije i emocionalne nelagode, jer se ljudi mogu nesvjesno distancirati.

4. Porodične priče i sukobi

Previše detalja o porodičnim problemima može narušiti vaš profesionalni imidž. „Razgovor o porodičnim sukobima krši lične granice, izaziva nelagodnost i može umanjiti poštovanje prema vašoj porodici“, objašnjava psihologinja. Porodične teme treba zadržati unutar kruga povjerenja.

5. Prošle veze

Priče o bivšim partnerima, naročito s intimnim detaljima, ne spadaju u razgovore s kolegama. Takva otkrića mogu izazvati tračeve, pogrešna tumačenja i narušiti vaš ugled. „Intimne teme dijelite samo s osobom kojoj u potpunosti vjerujete – s partnerom s kojim ste izgradili duboko povjerenje“, savjetuje Koroljova.

6. Slabosti i strahovi

Poslovno okruženje nije mjesto za otkrivanje svojih nesigurnosti. Previše otvorenosti može vas prikazati kao osobu bez samopouzdanja. „Budite pažljivi u odabiru tema i održavajte granicu između iskrenosti i zaštite privatnosti“, poručuje psihologinja.

Poštovanje vlastitih granica znak je samopoštovanja. Kada ih jasno postavite, prirodno se okružujete ljudima kojima možete vjerovati i s kojima se osjećate sigurno, zaključuje Women.ru.

