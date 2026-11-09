Poslodavci bez dogovora s menadžmentom EP BiH: Drastičan rast cijena struje donosi poskupljenja, pad proizvodnje i broja zaposlenih

Na sastanku predstavnika Udruženja poslodavaca u FBiH i menadžmenta Elektroprivrede BiH, koji je popodne održan u zgradi EP BiH, nije postignut nikakav dogovor o najavljenom poskupljenju struje za privredu.

Kako je za “Avaz” kazao predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH, Nihad Imširović, rukovodstvo EP BiH ostalo je pri već iznesenom stavu da je pri donošenju odluke o povećanju cijena ispoštovan zakon o električnoj energiji i da su ponuđene cijene, koje su više i do 31 posto, rezultat aktuelnih tržišnih kretanja,pi[e Avaz

– Mi ćemo još danas poslati poziv prema resornom ministru i ovo pitanje vjerovatno delegirati za sljedeću sjednicu Ekonomsko – socijalnog vijeća. Ako ove cijene budu primijenjene, sve će biti skuplje, jer je električna energija u svakom proizvodu. Ono što je problem je 29 posto za prehranu, domaća proizvodnja, 31 posto za metalnu industriju, izvozna konkurentnost – urušavamo ekonomiju i na domaćem, i na ino tržištu. Na domaćem tržištu sve će se odraziti kroz poskupljenja, a na izvoznom na pad konkrentnosti, gubitak poslova i smanjenje obima proizvodnje i broja zaposlenih – kazao je Imširović za “Avaz”.

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