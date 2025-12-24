Energija

Prekinut dotok prirodnog gasa iz Irana u Irak

Objavljeno prije 1 sat

Iračke vlasti su objavile da je protok prirodnog plina iz Irana potpuno zaustavljen, što je uzrokovalo značajan pad proizvodnje električne energije.

“Protok iranskog plina je potpuno zaustavljen, a elektroenergetska mreža gubi između 4.000 i 4.500 megavata zbog gašenja nekih proizvodnih jedinica i smanjenja opterećenja drugih jedinica u elektranama, što je uticalo na snabdijevanje električnom energijom”, rekao je glasnogovornik Ministarstva za električnu energiju Ahmed Musa.

Iranska strana je poslala telegram kojim obavještava iračko Ministarstvo električne energije o potpunom prekidu isporuke plina “zbog vanrednih okolnosti”, dodao je Musa u saopštenju koje je prenijela Iračka novinska agencija (INA).

Prema njegovim riječima, proizvodnja u Iraku je pod kontrolom, a u zemlji se sada koriste lokalna alternativna goriva koja zamjenjuju plin iz Irana.

Irak je uveliko ovisan o prirodnom plinu za proizvodnju električne energije, izvještava Reuters.

Oko jedne trećine ukupne električne energije u Iraku proizvodi se u elektranama koje koriste prirodni plin uvezen iz Irana.


