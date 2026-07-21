Temu skuplji i u Srbiji: PDV se plaća odmah pri narudžbi

Građani Srbije koji su ovih dana naručivali od Temua primijetili su da se konačni iznos narudžbe povećao zbog stavke “uvozna dažbina”…

Iako su mnogi bili uvjereni da se radi o čuvenoj evropskoj carini od tri eura po kategoriji proizvoda, koja je postala zvanična 1. jula. Ipak, radi se nečem drugom. Iako je Evropska unija uvela carinu od tri eura za pošiljke do 150 eura iz trećih zemalja, ono što građani Srbije zapravo vide na svojim ekranima je domaći srbijanski porez (PDV) od 20 posto, koji je Temu počeo automatski naplaćivati na svaku korpu za kupovinu.

Pošta Srbije je 23. februara objavila da je počela implementaciju automatizacije elektronskih deklaracija za poštanske pošiljke u procesu carinjenja. Stoga se carinski nadzor sada najčešće provodi na osnovu elektronskih podataka o pošiljkama prije njihove fizičke isporuke u zemlju, a cilj je da se zakoni Republike Srbije primjenjuju na sve pošiljke robe iz međunarodnog poštanskog saobraćaja, prenosi portal Webinfo.

Da bi se izbjegao potpuni kolaps i višemjesečno čekanje paketa na carini, Temu je integrisao srbijanski poreski sistem u svoju aplikaciju. Kada kupci plate tih 20% “na kasi”, paket dobija zeleno svjetlo i oznaku da je porez regulisan.

– Ono što potrošači sada vide jeste naplata troškova koji su već propisani za Srbiju. Kupci plaćaju 20 posto PDV-a i carine ako vrijednost robe prelazi 50 eura. Veoma je važno da potrošač zna šta mora platiti – objasnio je za Kurir Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

Inače, Temu navodi da potvrdom kupovine kupac prihvata obavezu plaćanja ukupne cijene narudžbe, PDV-a i ostalih eventualno povezanih carina, poreza, troškova dostave i drugih dogovorenih naknada vezanih za kupovinu.

Dakle, kupci iz Srbije na platformi Temu i sličnim platformama plaćaju 20 posto PDV-a na komercijalne pošiljke, te 10 posto carine ako je vrijednost pošiljke veća od 50 eura i eventualne troškove Pošte Srbije kada pošiljka prođe carinsku obradu, pišu Vijesti.

Facebook komentari