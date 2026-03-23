Novi val poskupljenja: Hrvati po gorivo dolaze u BiH

Građane Hrvatske od sutra očekuje novo poskupljenje goriva, zbog čega su mnogi već danas pohrlili na benzinske pumpe kako bi napunili rezervoare prije rasta cijena.

Prema najavama, cijena benzina porast će na 1,71 euro po litru, dok će dizel dostići 1,84 eura, što znači da će vozači za puni rezervoar dizela izdvajati i do 14,50 eura više nego do sada.

Novo poskupljenje, koje je najavio ministar privrede Hrvatske Ante Šušnjar, ponovo otvara pitanje isplativosti odlaska po gorivo u Bosnu i Hercegovinu.

Zanimljivo je da su protekle sedmice razlike u cijenama bile minimalne, pa je zabilježen i obrnut trend – vozači iz Hercegovine odlazili su u Hrvatsku jer je dizel u Bosni i Hercegovini bio skuplji, oko 1,64 eura po litru.

Međutim, od sutra se situacija ponovo mijenja, pa će za one koji imaju mogućnost prelaska granice odlazak po gorivo u Bosnu i Hercegovinu ponovo biti isplativa opcija, piše Slobodna Dalmacija, prenosi Fena.

Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena benzina BMB 95 na dan 23. marta viša je za 0,01 KM po litru u odnosu na prethodni dan, dok je cijena dizela porasla za 0,02 KM po litru.

Zbog poremećaja na globalnom energetskom tržištu uzrokovanih ratom na Bliskom istoku, Vlada Hrvatske danas bi trebala usvojiti novi paket mjera za zaštitu građana i privrede.

Kako je najavljeno, država će intervenirati kako bi ublažila rast cijena goriva, dok će subvencije za električnu energiju i plin ostati na snazi, što znači da njihove cijene neće rasti.

Ovo će biti deseti paket mjera usmjeren na ublažavanje posljedica globalnog rasta cijena energenata.

