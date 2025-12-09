“Plus, plus, plus…”, rekao je Trump u intervjuu za Politico kada su ga pitali kako ocjenjuje svoje ekonomske rezultate.

Dodao je da ako postoji nezadovoljstvo među američkim biračima cijenama, to je odgovornost administracije predsjednika Josepha Bidena, koju je naslijedio.

“Naslijedio sam haos. Naslijedio sam potpuni haos”, rekao je Trump.

Trump je signalizirao da bi mogao napraviti dodatne promjene u carinskoj politici kako bi pomogao u snižavanju cijena nekih roba, kao što je već učinio, ali je uglavnom insistirao da je trend troškova u pravom smjeru.

“Sve cijene padaju. Sve pada”, rekao je Trump.

Također je komentirao da Vrhovni sud ocjenjuje ustavnost nekih njegovih odluka, poput ukidanja automatskog dodjeljivanja državljanstva osobama rođenim u SAD-u, te je rekao da bi bilo “poražavajuće ako bi ga sud u tome spriječio”, prema Politicu.

Facebook komentari