Na talasu popularnosti zbog injekcija za mršavljenje i lijeka za dijabetes: Ovo je prva farmaceutska kompanija koja vrijedi bilion dolara

Eli Lilly je nakratko dostigao granicu od bilion dolara u jutarnjem trgovanju prije nego što se povukao, prenosi Biznis.rs.

Posljednji put se trgovao oko 1.048 dolara po akciji. Eli Lilly je druga netehnološka kompanija koja je dostigla željenu granicu od biliona dolara u SAD, nakon Berkšir Hataveja Vorena Bafeta.

Akcije proizvođača lijekova porasle su za više od 36 odsto ove godine, a investitori pozdravljaju dobitke koje je ostvario u odnosu na svog glavnog konkurenta Novo Nordisk u segmentu lijekova GLP-1.

Akcije kompanije sa sjedištem u Indijanapolisu jašu na talasu popularnosti zbog injekcije za mršavljenje Zepbound i lijeka za dijabetes Mounjaro.

Ova dva lijeka su podstakla zapanjujući skok prodaje kompanije Eli Lilly.

Prošlog mjeseca, kompanija je saopštila da je Mounjaro ostvario prihod od 6,52 milijarde dolara u trećem kvartalu, što je povećanje od 109 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Zepbound je, u međuvremenu, imao prodaju od 3,59 milijardi dolara u tom periodu, što je povećanje od 184 odsto u odnosu na isti period prije godinu dana.

Facebook komentari