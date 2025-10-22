Amazon planira radnike zamijeniti robotima

Interni dokumenti i intervjui kompanije koje je pregledao list otkrivaju da Amazonov odjel za robotiku ima za cilj automatizirati tri četvrtine svog poslovanja.

Strategija bi mogla omogućiti američkom gigantu e-trgovine da izbjegne zapošljavanje više od 160.000 novih radnika samo do 2027. godine, a napori bi potencijalno uštedjeli 12,6 milijardi dolara između 2025. i 2027. godine.

Amazon predviđa da će udvostručiti prodaju proizvoda do 2033. godine bez odgovarajućeg rasta radne snage, prema dokumentima.

Tvrdi da će automatizacija osloboditi zaposlenike od repetitivnog rada i stvoriti nove tehničke pozicije u održavanju i inženjerstvu robota.

Objavili su i da Amazon u svojim javnim porukama stavlja temelje na automatizaciju, preferirajući termine poput “napredna tehnologija” i “kobot” u odnosu na “robote” ili “automatizaciju” kako bi izbjegao negativne reakcije javnosti.

Amazon je osporio sadržaj izvještaja, navodeći da su dokumenti nepotpuni i da ne odražavaju cjelokupnu strategiju zapošljavanja kompanije.

Glasnogovornica Kelly Nantel rekla je novinama da Amazon planira zaposliti 250.000 radnika za predstojeću prazničnu sezonu. Međutim, kompanija je odbila precizirati koliko će od tih pozicija biti trajno zaposleno.

Od 2018. godine, Amazonova radna snaga u SAD-u naglo je porasla, dostigavši ​​približno 1,2 miliona zaposlenih.

