Multimilijarder razbjesnio Ameriku: Kupio rusku naftu za 33 milijarde dolara

Mukesh Ambani je najbogatiji čovjek u Aziji , čije se bogatstvo procjenjuje na više od 100 milijardi dolara, a njegov konglomerat Reliance Industries dotiče gotovo svako područje indijskog života.

Krunski dragulj Ambanijevog carstva su tvrtke koje prerađuju sirovu naftu u razna goriva, koja se zatim prodaju u Indiji i diljem svijeta, izvijestio je Washington Post, a prenosi Business Daily.

Tvrtka Reliance navodno je kupovala naftu od Rusije po sniženim cijenama (što se, navodno, odnosi na svu naftu koju Kina i Indija kupuju od Moskve). Reliance je 2021. godine navodno kupio rusku naftu u vrijednosti od samo 85 milijuna dolara.

Sljedeće godine ta je brojka skočila na 5,5 milijardi dolara, a vrhunac je dosegnula 2023. s 11,7 milijardi dolara. Do sredine kolovoza ove godine kupnje su iznosile ukupno 6,2 milijarde dolara. U prosincu je tvrtka također potpisala 10-godišnji ugovor s ruskom državnom tvrtkom Rosnjeft, vrijedan 13 milijardi dolara godišnje.

Sada, nakon povećanja trgovinskih tarifa na robu iz Indije i kupnje ruske nafte, Ambani se “nalazi usred diplomatske krize”, piše WP.

Podsjetimo, 26. avgusta objavljeno je da su se na Indiju počele primjenjivati ​​50%-tne trgovinske tarife koje je prethodno najavio američki predsjednik Donald Trump. Od tada su odnosi između dviju zemalja znatno lošiji nego što su bili prije.

Kad je američki ministar financija Scott Bessant prošli mjesec rekao da “neke od najbogatijih obitelji u Indiji” profitiraju od rata u Ukrajini, smatralo se da je mislio na Ambanija.

