Analiza: Životni standard građana Velike Britanije padat će do 2030.

Životni standard građana Velike Britanije padaće do 2030, i to dvostruko brže kod onih sa najnižim primanjima, u odnosu na Britance sa srednjim i većim prihodima, pokazuju najnoviji podaci iz analize Fondacije Džozef Rauntri (JRF).

Ovi podaci objavljeni su prije nego što ministarka finansija Rejčel Rivs treba da u srijedu objavi nova smanjenja javne potrošnje kako bi vlada zadržala nepopustljivu fiskalnu politiku, prenosi londonski Gardijan.

U decembru prošle godine, premijer Kir Starmer najavio je seriju radikalnih mjera koje bi trebalo da budu uvedene prije narednih izbora koji će se vjerovatno održati 2029.

Mnogi od laburističkih poslanika su već duboko zabrinuti zbog plana Rivsove da uštedi oko 5 milijardi funti smanjenjem javnih izdvajanja, uključujući davanja osobama sa invaliditetom, što sve ukazuje da će u vrijeme vlasti Laburističke partije doći do znatnog pada standarda, i to za one koji su najviše ugroženi.

Istovremeno, očekuje se da će britanska Kancelarija za budžet (OBR) objaviti pad očekivane stope rasta za ovu godinu sa 2 na 1 posto.

Fondacija JRF je u analizi navela da će prosječna porodica do 2030. imati manje godišnje prihode za 1.400 funti, što je pad primanja od 3 posto.

Porodice sa najnižim primanjima imaće godišnje 900 funti manje, što je pad od 6 procenata.

Prema procjeni Fondacije, ako se standard do 2030. ne popravi, Starmerova vlada će biti prva od 1955. za vrijeme čijeg punog mandata parlamenta će doći do pada standarda.

U studiji je takođe zaključeno da će troškovi stanovanja i pad realnih primanja najviše pogađati stanovništvo sa najnižim prihodima.

Zvaničnik Fondacije, Alfi Stirling, izjavio je da dalje smanjenje javne potrošnje nije način da se promijeni trend pada standard, a umjesto toga, ministarka Rivs bi trebalo da razmisli o povećanju poreza za najbogatije.

Ranije ove nedjelje, grupa vodećih ekonomista pisala je listu Fajnenšel Tajms, upozorivši da bi bila ozbiljna greška da ministri smanje potrošnju ili investicije, dodajući da na taj način zemlja ne može stići do ekonomskog rasta.

Očekuje se da će u srijedu biti najavljena i smanjenja davanja za lokalne vlade, pravosuđe i sistem kaznenih ustanova, što sve baca sjenku sumnje na tvrdnje Starmera da se Britanija neće vratiti mjerama štednje.

Posljednja anketa koju je objavio Obzerver, pokazuje da je ekonomska politika vlade za osam mjeseci već nanijela štetu reputaciji Laburista, prenosi Tanjug.

Anketirani građani su najmanje povjerenje izrazili Starmeru i Rivzovoj kada je riječ o ekonomskoj politici, iako nijedan partijski lider ne uživa povjerenje.

Prema najnovijim podacima, pripadnici torijevaca su sada čak nešto bolje pozicionirani kada je riječ o povjerenju u njihovu ekonomsku politiku u odnosu na laburiste.

Portparol ministarstva finansija je u međuvremenu izjavio da realna primanja rastu najbržim tempom u posljednjih šest meseci, ali da je vlada naslijedila najniži mogući životni standard otkako se vrše procjene zavoda za nacionalnu statistiku.

