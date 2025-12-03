Rumunija preuzima Lukoilovu imovinu: Počinje najveći energetski potres na Balkanu

Rumunska vlada danas je donijela dekret koji omogućava preuzimanje lokalnih resursa kompanija koje podležu međunarodnim sankcijama, među kojima je i ruski Lukoil.

Dekret daje Vladi Rumunije ovlaštenje da imenuje posebne upravitelje za firme koje zbog sankcija mogu ugroziti privredu, izazvati rast cijena ili narušiti energetsku sigurnost, prenosi Reuters. Za takav potez prethodno je potrebno odobrenje najvišeg rumunskog Savjeta za odbranu, dodaje se u saopštenju.

Lukoil u Rumuniji posjeduje 320 benzinskih stanica, treću najveću rafineriju u zemlji i prava za istraživanje nafte i gasa u sektoru Crnog mora.

Rafinerija, koja snabdijeva oko četvrtinu rumunskog tržišta goriva, već je nekoliko sedmica zatvorena zbog redovnog održavanja.

Zvaničnici tvrde da Rumunija ima dovoljno rezervi goriva da izbjegne nagle skokove cijena koji bi mogli dodatno pogoršati inflaciju, trenutno najvišu u Evropskoj uniji.

Dekret takođe omogućava rumunskoj vladi da preuzme kontrolu nad Lukoilovim istraživačkim pravima u Crnom moru.

Ovaj potez Rumunije dolazi nakon slične inicijative susjedne Bugarske, gdje su vlasti u Sofiji izglasale zakon koji stavlja Lukoilovu rafineriju u Burgasu pod državnu kontrolu.

