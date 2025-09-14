Novi dijagnostički alat predviđa koje ćete bolesti dobiti za 20 godina

Svako ko je danas zdrav može računati na to da će se za dvadesetak godina možda morati suočiti s teškim dijagnozama – od raka do srčanog udara i demencije. Ali šta ako bi se taj rizik mogao izračunati danas?

Upravo na tome rade istraživači sa Univerziteta Ludwig Maximilian u Münchenu i Njemačkog centra za istraživanje raka u Heidelbergu. Zajedno su razvili model koji bi mogao promijeniti medicinu: umjetnu inteligenciju koja izračunava vjerovatni tok bolesti i tako priprema liječnike za moguće probleme. Program se zove Delphi-2M i procjenjuje milione zdravstvenih podataka. Na temelju toga stvara scenarije za više od 1000 različitih bolesti – do 20 godina unaprijed.

– Može generisati potpune buduće zdravstvene ishode – objašnjava Stefan Feuerriegel sa Univerziteta Ludwig Maximilian, piše Nature, a prenosi Živim.hr.

Model otkriva nekoliko bolesti u isto vrijeme

Za razliku od prethodnih programa, koji obično izračunavaju samo jednu dijagnozu, Delphi-2M može otkriti nekoliko bolesti u isto vrijeme. To omogućuje prepoznavanje tipičnih obrazaca višestrukih bolesti (multimorbiditeta). Tačnost je visoka.

– Izvedba je slično dobra kao i uspostavljeni prediktivni modeli za kardiovaskularne bolesti ili demenciju, a još bolja u smislu rizika od smrti – kaže Moritz Gerstung iz Njemačkog centra za istraživanje raka u Heidelbergu.

Testiran na milionima podataka

Osnova su zdravstveni podaci oko 400.000 učesnika u britanskoj Biobanci. Osim toga, istraživači su Delphi-2M podvrgnuli testu s 1,9 miliona medicinskih kartona iz Danske. Iako nešto slabija, tačnost je također ostala visoka u drugoj zemlji.

Model ne obrađuje samo historiju bolesti, već također uzima u obzir dob, spol, težinu, kao i uzročnike načina života kao što su pušenje i konzumacija alkohola. Time se stvara sveobuhvatan profil rizika za svakog pojedinog pacijenta.

Posebna prednost

Uz to, Delphi-2M može izračunati napredovanje bolesti do 20 godina u budućnosti. U prvoj godini nakon simulacije, AI je već tačan za prosječno 17 događaja bolesti. Nakon 20 godina, 14 predviđanja i dalje ostaje tačno. To omogućuje tačnu procjenu čak i dugoročnih rizika.

– Delphi-2M može generisati podatke koji odražavaju tipične obrasce bolesti bez otkrivanja ličnih podataka – kažu istraživači. Time se štiti privatnost i istovremeno stvara novi materijal za daljnja istraživanja.

Ogromna korist zdravstvenom sistemu

Zdravstveni sistem može imati ogromne koristi od AI modela. Prognoze pokazuju da bi se broj oboljelih od karcinoma u svijetu mogao povećati za 77 posto do 2050. godine. Modeli kao što je Delphi-2M mogli bi pomoći da se sistem na neki način pripremi za takav razvoj događaja. Prevencija bi također mogla biti usmjerenija, na primjer pružanjem medicinske pomoći osobama s posebno visokim rizikom u ranoj fazi. Za liječnike tehnologija nudi nekoliko prednosti. Oni mogu brže identifikovati visokorizične pacijente, preciznije odabrati terapije i individualnije dizajnirati programe prevencije. To je posebno važno za pacijente koji istovremeno razviju nekoliko bolesti,pišu Vijesti

AI model ima ograničenja

Uprkos svim uspjesima, postoje ograničenja. Baza podataka iz Velike Britanije obično bilježi samo prvi kontakt s bolešću, ali ne i ponavljajuće epizode. Upravo bi te informacije bile važne za dodatnu preciznost. Osim toga, postavlja se pitanje kako se liječnici, pacijenti i zdravstvena osiguravajuća društva nose s takvim prognozama. Ako umjetna inteligencija izračuna povećani rizik od raka ili demencije – kako to treba saopćiti? A kakve posljedice to ima za osiguravajuća društva ili psihološki stres pogođenih? Nauka još uvijek mora pronaći odgovore na ova pitanja.

