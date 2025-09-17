Za šta zaista ljudi koriste Chat GPT? Imamo detaljan pregled

Sve manje u poslovne svrhe

Prema podacima, udio ne-poslovnih zadataka (kako ih klasificira sam LLM) porastao je s otprilike 53 posto svih poruka u junu 2024. na čak 72,2 posto u junu 2025..

Drugim riječima, sve više korisnika ChatGPT-a koristi ga u privatne svrhe – za zabavu, pomoć u pisanju ili lične projekte – a sve manje za produktivnost na radnom mjestu.

Trend tako pokazuje da su noviji korisnici ChatGPT-a uglavnom usmjereni na lične potrebe, a ne na radne zadatke, prenosi ArcTechnica.

Pisanje – najčešći oblik korištenja

Nije iznenađujuće da se velik broj korisnika oslanja na ChatGPT za pomoć pri pisanju. Prema studiji, čak 28 posto svih razgovora odnosilo se na neku vrstu asistencije u pisanju.

Taj udio raste na 42 posto kada je riječ o poslovno vezanim razgovorima, a među korisnicima iz menadžmenta i poslovnog sektora većina – 52 posto – koristi ChatGPT upravo za pisanje.

No, to ne znači da korisnici traže da im ChatGPT napiše cijeli mail ili tekst od nule.

Najčešći oblik korištenja jest uređivanje i kritika postojećih tekstova (10,6 posto svih razgovora), dok je generiranje lične komunikacije činilo tek 8 posto.

Također, 4,5 posto svih razgovora odnosilo se na prijevod teksta, dok je pisanje fikcije bilo zastupljeno s tek 1,4 posto.

Sve češće zamjena za Google

Korištenje ChatGPT-a kao izvora informacija naglo raste. U junu 2024. takvih je upita bilo 14 posto, dok je u junu 2025. taj broj skočio na 24,4 posto, čime su informativni upiti pretekli pisanje (koje je palo s 35 posto u 2024.).

Ipak, OpenAI priznaje da ChatGPT i dalje pati od problema tzv. “halucinacija”, odnosno izmišljanja činjenica, što ga čini nepouzdanim kao izvor. Srećom, u poslovnim kontekstima korištenje ChatGPT-a za traženje informacija čini tek 13,5 posto razgovora, daleko manje od pisanja koje dominira s 40 posto.

Poslovni korisnici

Među poslovnim korisnicima značajan dio razgovora (14,9 posto) odnosio se na donošenje odluka i rješavanje problema. To ga čini drugim najčešćim oblikom korištenja u radnom okruženju, odmah iza dokumentiranja i bilježenja informacija.

OpenAI ističe da to pokazuje kako korisnici ChatGPT ne vide samo kao alat koji obavlja zadatke, nego ga koriste i kao savjetnika ili istraživačkog asistenta.

Ostali oblici korištenja – puno rjeđi

Iako se često u javnosti naglašava da ChatGPT može raditi mnogo različitih stvari, podaci pokazuju da su neki oblici korištenja zapravo vrlo rijetki:

multimedija (npr. generiranje ili pronalaženje slika): 6%

računalno programiranje: 4,2% (djelomično se odvija putem API-ja)

kreativne ideje: 3,9%

matematički proračuni: 3%

odnosi i lična refleksija: 1,9%

igre i uloge: 0,4%

