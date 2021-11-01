Aktuelno

Evo koliki je domet fiksnih radara

29.2K  
Objavljeno prije 1 sat

Od pojave super radara, milioni vozača pažljivo gledaju put sa strane, kako bi blagovremeno uočili kontrolu brzine i pritisli kočnicu.

Jedna od glavnih nedoumica i nagađanja jeste navodna vrlo velika udaljenosta, odnosno stvarni domet kamera koje se koriste u saobraćajnom nadzoru.

Ipak, kamere uglavnom “pucaju” znatno manju dužinu, koja je jasno definisana tehničkim mogućnostima uređaja.

Fiksne kamere za nadzor brzine, kad govorimo o uređaju GATSO RT4, koje se najčešće postavljaju uz puteve imaju domet mjerenja brzine do 100 metara.

U tom rasponu kamera može precizno da izmjeri brzinu vozila, snimi jasnu fotografiju i zabilježi registarsku tablicu. Minimalna udaljenost na kojoj sistem počinje s mjerenjem iznosi približno deset metara, što znači da kamera ne snima cijelu dionicu puta, već tačno određeni segment.

Kamera ne snima neprekidno vozila koja joj se približavaju s velike udaljenosti. Iako se kućište može vidjeti izdaleka, sam uređaj aktivno bilježi prekršaj tek kada se vozilo nađe unutar zone mjerenja. To je područje u kojem su tačnost očitavanja i kvaliteta fotografije dovoljne za prekršajni postupak, piše Jutarnji list.

Zbog toga tvrdnje da fiksne kamere snimaju s nekoliko stotina metara ili čak kilometara nisu tačne kada je riječ o sistemima koji se pretežno koriste u saobraćaju. Veći dometi mogu se odnositi na policijske radare ili laserske uređaje u mobilnim kontrolama, ali ne i na klasične kamere u stacionarnim kućištima, prenosi Telegraf.rs.


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh