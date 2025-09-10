Netanyahu se ne zaustavlja, prijeti agresijom i drugim zemljama – sljedeća Turska?

Poručujem Kataru i svim zemljama koje pružaju utočište teroristima: ili ih protjerajte ili ih izvedite pred lice pravde. Jer ako vi to ne učinite, mi ćemo”, rekao je Netanyahu u video poruci.Izraelski premijer je nakon napada na Katar, u kojem je cilj bila eliminacija vodstva Hamasa sa kojim je pregovarao, kazao da su “završeni dani imuniteta za lidere terorista, gdje god da se nalaze”.

On je također rekao da bi “države trebale aplaudirati Izraelu zbog ciljanja Hamasa u Kataru” kao što su “aplaudirale SAD-u kada su ciljale Osamu bin Ladena u Pakistanu i Afganistanu”,piše N1

Izraelski novinar Amit Segal, nakon izjave Netanyahua, sugerisao je da bi Izrael mogao napasti Tursku zbog bliskih veza Ankare i Hamasa, što je Tel Aviv više puta kritikovao. Često su visoke zvanice palestinske organizacije posjećivale ovu zemlju.

