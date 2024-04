Aplikacije za traženje partnera više nisu popularne, ali mogli biste se iznenaditi šta jeste

I dok su jedno vrijeme popularne bile različite stranice za traženje partnera, posljednjih godina najpopularnije su aplikacije. No, i to se, čini se, mijenja, prenosi avaz.

Najpopularniji način društvene mreže

Prema posljednjem istraživanju koje je provela američka stranica Dating News, najpopularniji način za traženje partnera postale su – društvene mreže. I to ne bilo koje. LinkedIn je za mnoge samce u dobi od 25 do 40 godina postao glavno mjesto za traženje partnera.

Iako LinkedIn povezuje firme sa zaposlenicima i profesionalce s drugim profesionalcima, čini se da se ispod površine krije i puno romantike, stoji u njihovom izvještaju.

Više od 60 posto ispitanih u dobi od 35 do 40 godina istaknuli su LinkedIn i slične aplikacije i mreže kao glavno mjesto za traženje partnera. Čak su i spojevi naslijepo pali u drugi plan, a stranice za pronalaženje partnera tek su na trećem mjestu.

Ispitanici su istaknuli i kako su partnere tražili i na Facebooku (koji ima i svoj dio za traženje partnera – Dating) ali i na Instagramu. No, kako ističu iz Dating Newsa, treba imati na umu da ne dodajete ljude samo kako bi flertovali s njima. To bi moglo dovesti do neugodnih situacija.

S druge strane, oni koji nisu skloni traženju partnera online, okreću se za pomoć poznatima. Spojevi koje su im dogovorili prijatelji ili poznanici, draži su im, nego traženje partnera preko aplikacija. Nekako su sigurniji da će osoba biti bolje “pogođena”.

Zanimljivo, mladima (u dobi od 20 do 24 godine) su klubovi ili barovi i dalje najdraže mjesto za traženje partnera. A treba istaknuti i da je čak 30 posto ispitanika istaknulo da su pronašli nekoga s kim su izašli van na poslu ili na nekom poslovnom događaju.

Poziv na kafu

No, kako ističu iz Dating Newsa, ako “kliknete” s nekim i osjećate se ugodno, bez obzira na kanal putem kojeg komunicirate, zašto ne pokušate i pozovete tu osobu na kafu. Vjerovatno će takav poziv prihvatiti bez problema, piše Zimo.

Facebook komentari