Njeni savjeti su i danas aktuelni: Baba Vanga je čvrsto vjerovala da ovo obezbjeđuje dug i sretan život

Bugarska proročica Baba Vanga do kraja života se pridržavala određenih navika, za koje je vjerovala da su presudne za dobro zdravlje. Vangelija Dimitrova koja se proslavila svojim proročanstvima je preminula 1996. u 86. godini, piše Krstarica.

Njeni savjeti za dug i zdrav život su:

Ne prejedajte se – to dovodi do ozbiljnih bolesti od kojih pate svi organi.

Ne pušite cigarete.

Šetajte bosi tokom ljetnjih mjeseci. Na taj način ćete ojačati svoju vezu sa “majkom prirodom”.

Volite se i činite dobro.

Naučite da se pravilno odmarate. Dan je za posao, a noć za spavanje.

Baba Vanga je posebnu isticala značaj spavanja i zdravog sna:

U krevet idite najkasnije do 22 sata, a ustajte u 5-6 ujutru.

Jednom nedjeljno jedite pšenicu koja je natopljena vodom. Time pročišćavate tijelo.

Jedite raženi hljeb da biste održali zdravlje.

Više aktivnosti i više posla. Lijenjost je bolest koja uništava i tijelo i dušu.

Nemojte se kupati previše vrućom vodom.

Facebook komentari