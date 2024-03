Evo šta čeka svaki horoskopski znak u narednoj sedmici

Ako nedjelja počinje pomračenjem, to znači da vas očekuju ozbiljne promjene — pripremite se! U stvari, pomračenje 25. marta će se osjećati dosta dugo, jer je povezano sa stvarima naše prošlosti i odnosima koji zahtijevaju pažnju.

Važno je shvatiti da se pomračenje u Vagi dešava na čvoru karme prošlosti, što nas oslobađa, što znači da je sve što napusti vaš život već ispunilo svoj sudbonosni zadatak (bilo to brak, poslodavac) – samo treba da prihvatite da je ciklus završen.

Ovan

U ponedjeljak, 25. marta, nastupit će pomračenje u znaku Vage, koje će vas možda natjerati da donesete odluku u vezi ili u nekom od vaših radnih odnosa. Na primjer, možete odlučiti da prekinete određenu romansu, partnerstvo ili zatvorite problem u vezi sa grupom ljudi koja se vuče od oktobra 2023. U utorak, 26. marta, sekstil Venere i Jupitera može donijeti pomoć od žene, što može biti u vezi sa dobijanjem kredita, hipotekom ili nekim finansijskim problemom.

U srijedu, 27. marta, doći će do opozicije Merkura na 25 stepeni Ovna prema Mjesecu u Vagi, što će donijeti razgovor sa partnerom o odnosima, kao i dogovorima. Može doći do svađe sa ženom. U četvrtak i petak, 28. i 29. marta, Mjesec u Škorpiji će trigonirati sa Venerom, Saturnom i Marsom, što ukazuje na razjašnjenje situacije u vezi sa porodičnim finansijama, ili ćete tajno rješavati neke emotivne probleme u vašoj vezi. To je aspekt krize koji se može uspješno prevazići. U subotu i nedjelju, 30. i 31. marta, stiže trigon od Meseca u Strijelcu do Čvora budućnosti u Ovnu. Možda ćete odlučiti da putujete, ili će vam neka vrsta obuke ili komunikacije sa osobom visokog intelektualnog nivoa omogućiti da napredujete.

Bik

U ponedjeljak, 25. marta, nastupit će pomračenje u znaku Vage, koje će vas možda natjerati da donesete odluku u vezi sa poslom – da date otkaz ili preuzmete tim sa kojim ste ranije radili. Također možete otići na intervju. Pored toga, možda ćete odlučiti da promijenite način života zbog nekih zdravstvenih problema. U utorak, 26. marta, sekstil Venere i Jupitera može donijeti napredak zahvaljujući prijatelju ili rođaku koji će riješiti vaše finansijsko pitanje ili jednostavno pomoći savjetom.

U srijedu, 27. marta, doći će do opozicije Merkura na 25 stepeni Ovna prema Mjesecu u Vagi, što će donijeti komunikaciju o odnosima sa ženom, a najverovatnije će to biti komunikacija skrivenog tipa, ili ćete se pobrinuti za svoje zdravlje. U četvrtak i petak, 28. i 29. marta, Mjesec u Škorpiji će biti u trigonu uz Veneru, Saturn i Mars, što ukazuje na razgovor o budućim planovima sa partnerom ili poslodavcem. Uspješna komunikacija sa ženama.

U subotu i nedelju, 30. i 31. marta, bit će trigon od Mjeseca u Strijelcu do Čvora budućnosti u Ovnu. Možda ćete se odlučiti na ozbiljan korak u vezi sa rješavanjem finansijske krize u porodici ili ćete biti zauzeti udubljivanjem u pitanja šta vas muči i za šta je došlo vrijeme da izbacite iz svog života.

Blizanci

U ponedjeljak, 25. marta, bit će pomračenje u znaku Vage, koje će vam možda donijeti vijesti o trudnoći, posebno ako vam je to bilo u planovima i aktuelno za vas od oktobra 2023. godine. Pored toga, ovo pomračenje je povezano sa ličnim shvatanjem ljubavi, a pod utjecajem pomračenja shvatit ćete da u vašoj trenutnoj vezi nema ljubavi. Za one koji imaju djecu, pomračenje može donijeti važan događaj u njihovom životu i neku vrstu dostignuća. U utorak, 26. marta, Venera u sekstilu s Jupiterom bi mogla da donese napredak na društvenim mrežama ili u karijeri, ako je povezana sa internetom.

U srijedu, 27. marta, Merkur će se suprotstaviti Mesecu u Vagi na 25 stepeni Ovna, donoseći izvjesnu neravnotežu između vaših društvenih odnosa i vaše djece. Možda ćete shvatiti da napredovanje zahtijeva da preispitate svoje ambicije na osnovu zahtjeva vašeg partnera ili vaših obaveza prema porodici. U četvrtak i petak, 28. i 29. marta, Mjesec u Škorpiji će biti u trigonu uz Veneru, Saturn i Mars, što ukazuje na napredak u poslu i karijeri. Također ćete imati snažno poboljšanje zdravlja zbog utjecaja žene.

U subotu i nedjelju, 30. i 31. marta, bit će trigon od Mjeseca u Strijelcu do Čvora budućnosti u Ovnu. Vi i vaš partner možete napredovati ka svojim budućim planovima.

Rak

U ponedjeljak, 25. marta, bit će pomračenje u znaku Vage, koje vam može donijeti porodični događaj. Na primjer, odlučite da prekinete vezu sa nekim iz porodice ili će se završiti određena priča u vezi sa nekretninama i stanovanjem. U utorak, 26. marta, sekstil Venere i Jupitera može donijeti napredak unutar zajednice istomišljenika. Na primjer, imat ćete uspješan sastanak sa nekim od svojih prijatelja ili ćete moći da kupite karte za neko putovanje. U srijedu, 27. marta, Merkur će se suprotstaviti Mesecu u Vagi na 25 stepeni Ovna, što će donijeti izvjestan disbalans između vaših planova za karijeru i poslova vaše porodice. Moguća i svađa sa vašim šefom, mužem ili ocem.

U četvrtak i petak, 28. i 29. marta, Mjesec u Škorpiji će biti u trigonu uz Veneru, Saturn i Mars, što ukazuje na napredak u pitanjima ljubavi i veza. Moguće je da ćete imati lijep izlazak, susret interesovanja ili da će neka žena utjecati na vaš pogled na svijet. Dobar aspekt promocije ličnog posla i sticanja autoriteta. U subotu i nedjelju, 30. i 31. marta, bit će trigon od Mjeseca u Strijelcu do Čvora budućnosti u Ovnu. Vaše stanje će se vjerovatno poboljšati, a vi ćete također imati entuzijazam da radite, poboljšate svoj dom i opći način života.

Lav

U ponedjeljak, 25. marta, bit će pomračenje u znaku Vage, koje vam može donijeti komunikaciju sa nekim od rođaka, ili susret sa ljudima sa kojima ste komunicirali u prošlosti. Osim toga, možda ćete saznati nešto o nekom od svoje braće ili sestara (daidže, tetke također mogu biti uključeni u ovo). U utorak, 26. marta, sekstil Venere i Jupitera može donijeti napredak u okviru vašeg ličnog projekta, ali kroz komunikaciju sa ženom. Aspekt dobrog razgovora, savjeta, komplimenta.

U srijedu, 27. marta, doći će do opozicije Merkura na 25 stepeni Ovna prema Mjesecu u Vagi, što će donijeti neki disbalans u komunikaciji sa osobom iz inostranstva, ili sa osobom koja vam pomaže u obuci ili napredovanju. U četvrtak i petak, 28. i 29. marta, Mjesec u Škorpiji će biti u trigonu sa Venerom, Saturnom i Marsom, što ukazuje na pomoć žene u vezi sa vašim nekretninama i velikim finansijama. Na primjer, odlučite da kupite ili prodate kuću.

U subotu i nedjelju, 30. i 31. marta, bit će trigon od Mjeseca u Strijelcu do Čvora budućnosti u Ovnu. Vjerovatno ćete napraviti veliki napredak u ljubavi ili će vaš lični projekat dobiti popularnost. Ako imate djecu, onda oni mogu imati srectan i prijatan događaj, neko poboljšanje ili rast.

Djevica

U ponedjeljak, 25. marta, bit će pomračenje u znaku Vage, koje utječe na vaše samopoštovanje. Shvatit ćete koliko vrijedite u očima drugih ljudi. Također na ovaj dan možete dobiti veliki iznos, ili ćete imati određenu prekretnicu u pogledu vašeg ličnog prihoda. U utorak, 26. marta, sekstil Venere i Jupitera može doneti napredak u vašem ličnom napredovanju, poboljšavajući životni stil.

U srijedu, 27. marta, Merkur će se suprotstaviti Mjesecu u Vagi na 25 stepeni Ovna, što će donijeti neravnotežu između vašeg novca i finansija vašeg partnera. Može doći i do spora oko toga šta učiniti sa porodičnim kapitalom. U četvrtak i petak, 28. i 29. marta, Mjesec u Škorpiji će biti u trigonu uz Veneru, Saturn i Mars, što ukazuje na uspješnu komunikaciju sa ženom, što će na kraju poboljšati vaš odnos, a može utjecati i na vaš imidž u očima drugih ljudi.

U subotu i nedjelju, 30. i 31. marta, bit će trigon od Mjeseca u Strijelcu do Čvora budućnosti u Ovnu. Vjerovatno će biti akcenat na pitanjima porodice, stanovanja, susreta sa rođacima ili nekog događaja koji će unaprijediti pitanja transformacije vašeg života. Ako ste htjeli da prodate ili kupite kuću, onda će biti napretka u ovom pitanju, piše Glossy.

Vaga

U ponedjeljak, 25. marta, bit će Pomračenje u znaku Vage, koje će možda staviti akcenat na vas, ali kroz prizmu odnosa sa drugima. Čini se da razumijete da je vrijeme da promijenite sve. Također možete odlučiti da napravite važne promjene, ali kroz probleme sa zdravljem ili životnim stilom. U utorak, 26. marta, sekstil Venere i Jupitera može donijeti napredak u nekoj ličnoj krizi vezanoj za vaše zdravlje. Na primjer, doktor ili koleginica će vam reći kako da pravilno iskoristite ličnu krizu kao plus ili vam jednostavno pomoći u rješavanju nekog teškog zadatka.

U srijedu, 27. marta, doći će do opozicije Merkura na 25 stepeni Ovna prema Mjesecu u Vagi, što će donijeti svađu ili neku vrstu nesporazuma sa partnerom. Možete odlučiti da ponovo potpišete ugovor ili promijenite prethodno dogovorene uslove. U četvrtak i petak, 28. i 29. marta, Mjesec u Škorpiji će biti u trigonu sa Venerom, Saturnom i Marsom, što ukazuje na napredak u zdravstvenim pitanjima zahvaljujući finansijskoj pomoći žene ili će vas razgovor sa nekom ženom uputiti u pravom smjeru u pogledu posla ili načina života. U subotu i nedjelju, 30. i 31. marta, bit će trigon od Mjeseca u Strijelcu do Čvora budućnosti u Ovnu. Vjerovatna je uspješna komunikacija sa nekim od rođaka, što će na kraju dovesti do sklapanja sporazuma.

Škorpija

U ponedjeljak, 25. marta, bit će pomračenje u znaku Vage, koje bi vam moglo donijeti putovanje. Također na ovaj dan možete saznati tajnu ili će se pojaviti činjenice o vezama koje ranije uopće niste znali. U utorak, 26. marta, sekstil Venere i Jupitera mogu vam donijeti pomoć u pitanjima vezanim za odnose, a vaš ukupni ljubavni život će se poboljšati. U srijedu, 27. marta, Merkur će se suprotstaviti Mjesecu u Vagi na 25 stepeni Ovna, što će donijeti nesporazume po pitanju posla i razonode. I morat ćete da promijenite svoju radnu rutinu da biste se na kraju osjećali bolje.

U četvrtak i petak, 28. i 29. marta, Mjesec u Škorpiji će biti u trigonu sa Venerom, Saturnom i Marsom, što ukazuje na emotivnost u ljubavnim pitanjima. Očigledno ćete imati diskusiju o oblasti odnosa i dobit ćete pravi savjet. U subotu i nedelju, 30. i 31. marta, bit će trigon od Mjeseca u Strijelcu do Čvora budućnosti u Ovnu. Vjerovatno ćete moći značajno da rastete u pogledu zarade, jer ćete razumjeti kako pravilno rasporediti vrijeme i resurse za svoje zdravlje. Pored toga, možda ste generalno dobrog zdravlja zbog poboljšanog kvaliteta života, sna ili ishrane.

Strijelac

U ponedjeljak, 25. marta, bit će pomračenje u znaku Vage, koje vam može donijeti kraj veze sa nekim od prijatelja ili ćete otići negdje u velikom društvu. U utorak, 26. marta, sekstil Venere i Jupitera može donijeti napredak u poslu i uopće u vašem životnom stilu zahvaljujući nekoj ženi u vašem domu. Na primjer, vaša majka ili prijatelj će doći i srediti vaše probleme, olakšavajući vam život. U srijedu, 27. marta, doći će do opozicije Merkura na 25 stepeni Ovna i Mjesecu u Vagi, što će donijeti izvjestan disbalans između poslova vaše porodice i djece, kao i vaših društvenih zadataka.

U četvrtak i petak, 28. i 29. marta, Mjesec će u Škorpiji biti u trigonu sa Venerom, Saturnom i Marsom, što ukazuje na važnu skrivenu komunikaciju sa ženom, što će pomoći da se nosite sa poslovima i problemima kod kuće. U subotu i nedjelju, 30. i 31. marta, bit će trigon od Mjeseca u Strijelcu do Čvora budućnosti u Ovnu. Možda će vam poboljšanje u ljubavnom životu, izlazak ili nešto u vezi sa djecom podići raspoloženje. Ako imate posao, onda će ovih dana doživjeti rast.

Jarac

U ponedjeljak, 25. marta, bit će pomračenje u znaku Vage, koje bi moglo da vam donese događaj u karijeri. Možda ćete postići neki cilj, ili ćete generalno promijeniti svoje ciljeve i planove. Vaš šef može imati velike promjene u planovima za vas. U utorak, 26. marta, sekstil Venere i Jupitera mogu donijeti komunikaciju sa ženom koja će poboljšati vaše raspoloženje ili lični projekat. Moguć aspekt ljubavne prepiske. U srijedu, 27. marta, doći će do opozicije Merkura na 25 stepeni Ovna prema Mjesecu u Vagi, što će donijeti preispitivanje planova za mjesto stanovanja i neke ideje vezane za kupovinu doma. Također možete doći u sukob oko ambicija u karijeri i u poslovima vaše porodice.

U četvrtak i petak, 28. i 29. marta, Mjesec u Škorpiji će biti u trigonu uz Veneru, Saturn i Mars, što ukazuje na napredak na internetu. Također na ovaj dan vjerovatno ćete imati uspješnu komunikaciju sa prijateljima, na zabavama i sastancima. U subotu i nedjelju, 30. i 31. marta, bit će trigon od Mjeseca u Strijelcu do Čvora budućnosti u Ovnu. Vjerovatno ćete razmišljati o privremenom odlasku u drugu zemlju. Također na ovaj dan ćete vjerovatno razgovarati sa ženom o pitanjima vašeg odnosa sa majkom i porodicom.

Vodolija

U ponedjeljak, 25. marta, bit će pomračenje u znaku Vage, koje može da vam donese unapređenje, slavu, uspon, ali zahvaljujući starim vezama ili poslu. Također možete ići na putovanje negdje gdje ste već bili. U utorak, 26. marta, sekstil Venere i Jupitera može donijeti napredak u finansijskim pitanjima u vezi sa stanovanjem ili porodičnim odnosima. Na primjer, kontakt sa psihologom će pomoći u rješavanju sukoba u porodici ili će vam neka žena pomoći oko prodaje ili kupovine kuće.

U četvrtak i petak, 28. i 29. marta, Mjesec u Škorpiji će biti u trigonu uz Veneru, Saturn i Mars, što ukazuje na napredak u karijeri ili cilju u karijeri kroz finansije i ličnu ušteđevinu. Također ovih dana je vjerovatna pomoć od žene u pitanjima vaših prihoda i štednje. U subotu i nedjelju, 30. i 31. marta, bit će trigon od Mjeseca u Strijelcu do Čvora budućnosti u Ovnu. Moguć sastanak, putovanje, zabava.

Ribe

U ponedjeljak, 25. marta, dogodit će se pomračenje u znaku Vage, koje bi moglo da vam donese transformacioni događaj koji se tiče vaših odnosa. Neko od vaših bližnjih može biti u kriznoj situaciji ili ćete vi biti ta osoba koja osjeća da se u vašoj vezi sprema kriza. Za mnoge Ribe ovaj dan može donijeti odluku o operaciji. U ovom istom sektoru imamo i lične strahove. U utorak, 26. marta, sekstil Venere i Jupitera može donijeti napredak ili neki prijedlog za odlazak na putovanje, obuku…

U srijedu, 27. marta, Merkur će se suprotstaviti Mjesecu u Vagi na 25 stepeni Ovna, što će donijeti neravnotežu između vašeg novca i porodičnog kapitala. Ili ćete se vi i vaš partner svađati oko toga ko je koliko doprinio porodičnom budžetu. U četvrtak i petak, 28. i 29. marta, Mjesec u Škorpiji će biti u trigonu sa Venerom, Saturnom i Marsom, što ukazuje na komunikaciju sa ženom koja strukturira vaše misli i ideje o vama samima. Također možete dobiti dobar savjet.

U subotu i nedjelju, 30. i 31. marta, bit će trigon od Mjeseca u Strijelcu do Čvora budućnosti u Ovnu. Vaše finansije će se vjerovatno poboljšati zahvaljujući dostignućima u karijeri ili pomoći nekog muškarca. prenosi radiosarajevo

