Vjerujte intuiciji: Evo kako ćete prepoznati patološkog lažljivca

Je li patološko laganje i kompulzivno laganje ista stvar? Iako se te fraze koriste naizmjenično, postoje neke razlike, rekla je Marni Feuerman, psihoterapeutkinja i autorica knjige “Ghosted and Breadcrumbed: Stop Falling for Unavailable Men and Get Smart About Healthy Relationships”.

Patološko laganje temelji se upravo na tome – patologiji – što znači da je nenormalno i ne smatra se zdravim ili prilagodljivim.

– Patološko laganje često je simptom antisocijalnog poremećaja i narcisoidnog poremećaja osobnosti. Patološki lažljivac koristi laganje kako bi dobio ono što želi na sebičan, manipulativan i lukav način – rekao je Feuerman.

S druge strane, kompulzivni lažljivci po navici možda nemaju cilj, govore izmišljotine bez temeljne svrhe.

– Oni nisu ‘sofisticirani’ kao patološki lažljivci. Vjerojarno su počeli lagati u ranom djetinjstvu i koristili to kao strategiju suočavanja, što im je na kraju postalo navika. Iako se možda čak i osjećaju loše zbog laganja, to im je ipak ugodnije nego govoriti istinu – rekla je.

Evo kako prepoznati patološkog lažljivca i na vrijeme pobjeći.

1. Osjećaj je predobar da bi bio istinit

Patološki lažljivci često ‘bombardiraju’ svoje partnere intenzivnim iskazivanjem privrženosti – raskošnim darovima, vikend putovanjima u zadnji čas, preuranjenim obećanjima i slično.

– Znakovi da možda imate posla s kompulzivnim lažljivcem mogu se polako pojaviti u vašoj svijesti jer u početku osoba može pričati dobre, uzbudljive stvari kako bi vas privukli – rekla je Debra Campbell, psihologinja i autorica. Također je hodala s patološkim lažljivcem kad je bila mlađa, tako da se osobno upoznata s tim stvarima. prenosi 24sata

– Dio vas koji želi da sve to bude istina, jednostavno ste zaslijepljeni u početku. Tada se postupno pojavljuju male nedosljednosti zbog kojih ostanete zbunjeni – rekla je.

2. Nemoguće je potvrditi stvari koje su vam rekli o sebi

Patološki lažljivci gotovo uvijek imaju sjajan životopis i obiteljsku povijest. Njihovi roditelji nisu samo bogati, oni su osnovali obiteljsku zakladu koja pruža veliku potporu javnoj televiziji i lokalnoj umjetnosti. Sve je to vrlo impresivno – i previše teško za potvrditi, budući da nikada niste upoznali nijednog od njegovih prijatelja s fakulteta ili njihove roditelje.

– Čujete priče, ali ne vidite stvarne odnose, a oni čak mogu izbjegavati pitanja o njima ili drugim detaljima iz svoje prošlosti. Također mogu reći da više ne razgovaraju sa svojom obitelji, što je pomalo sumnjivo – rekla je Kathryn Smerling, psihoterapeutkinja s Manhattana.

Na kraju shvatite da su njihove priče prožete detaljima koji se ne poklapaju.

3. Nešto vam nije u redu

Kad se prisjetite onoga što vam je partner rekao, osjećate li se nevjerojatno loše? Ponekad osjećamo mučninu kada nešto nije u redu u našim životima, rekla je Erin Pash, bračna i obiteljska terapeutkinja. U ovakvim slučajevima trebali biste vjerovati svom osjećaju.

– Naše tijelo nam cijelo vrijeme šalje signale opasnosti i sigurnosti, a to obično počinje u želucu. Imate li želučanih problema više nego inače? Naši centri za empatiju ne mogu raditi kada netko laže i to se održava kao mučnina, probavne smetnje i drugi neugodni osjećaji u želucu koji bi vam mogli puno toga reći ako samo obratite pažnju – rekla je.

4. Zauzimaju se obrambeni stav ili se ljute kada ih se izazove na jednu od njihovih laži

Patološki lažljivci žive u svijetu mašte koji su sami stvorili. Njihove izmišljene priče doživljavaju kao stvarnost, pa ako ih suočite s njihovim neistinama, uzdrmat ćete njihov imaginarni svijet. U tim trenuci oni obično reagiraju obrambeno, žestoko poriču bilo kakvu nepravdu i napadaju vas, rekla je Sheri Meyers, bračna i obiteljska terapeutkinja.

– Okreću ploču prebacujući krivnju na vas, pripisuju vam krivnju i bacaju sumnju na vašu prosudbu. Ova manipulacija će vas vjerojatno potaknuti da preispitujete valjanost svoje stvarnosti i zaključaka. Isto tako, patološko laganje može biti dio obrasca nasilne veze – rekao je Meyers.

5. Kad ih uhvatite u lažima, odbacuju vaše osjećaje

Ako kažete koliko vas pogađa njihovo laganje, patološki lažljivci reagiraju tupo. Rijetko se pojavljuje grižnja savjesti ili bilo kakvo priznanje da njihove laži utječu na vas ili vaš odnos.

– Jednom kada kod partnera uočite uobičajeni obrazac laganja, sigurno ćete osjećati stalnu bol, stres i nesigurnost – rekla je.

Partner koji odbacuje ili čak prezire način na koji njegovo ponašanje utječe na vas je krajnji znak za uzbunu.

– Istina je osnovni uvjet za izgradnju povjerenja i sigurnosti u vezi. Ako vaš partner nije u stanju reći istinu – vrijeme je da krenete dalje – rekla je, piše HuffPost.

