Bitan je samo datum rođenja: Ovo su 3 najsretnija znaka po egipatskom horoskopu

Egipatski horoskop se sastoji od znakova koji su sasvim drugačiji od klasičnih znakova Zodijaka na koje smo navikli i zapadne astrologije. Egipatski horoskop govori o posebnim vrednostima i karakteristikama znakova, a tri se izdvajaju po srećnoj sudbini i ličnosti.

Šta govori egipatski horoskop o njima?

Nil je prvi znak egipatskog horoskopa i predstavlja novi početak i pozitivne životne promene. Ovaj znak je simbol plodnosti i uspeha, a ljudi koji ga nose imaju vrlo smirenu energiju i prirodu. Njihova prednost je to što neguju ljubav prema sebi. Ne vole sukobe i uvek teže da sačuvaju mir oko sebe. Vođeni su često strastima, ali koliko su strastveni, toliko su i mudri.

Tajna njihovog uspeha je što vešto posmatraju svet oko sebe i to iskustvo koriste za planiranje svojih aktivnosti u budućnosti. Vrlo su praktični, ali i bistroumni. Imaju razvijenu harizmu i lako privlače ljude oko sebe. Vole materijalnu sigurnost i zaslužene nagrade, ali i veruju da je pomoć drugima preduslov za dobar život.

Geb je prema legendi bio staroegipatski bog zemlje, a osobe koje su rođene u ovom znaku imaju dobro srce, emotivni su i stalo su u kontaktu sa osećanjima i potrebama drugih ljudi. Vrko su intuitivni i posvećuju pažnju ličlnom duhovnom razvoju, pa ponekad, tako zamišljeni i mistični, mogu izgledati kao da su zatvoreni u sebe.

Zaštitnički su nastrojeni, a njihova harizma i odanost čine da budu idealni partneri u ljubavi. Uglavnom imaju bogat socijalni život, dobre odnose sa porodicom i prijateljima. Iako su vrlo osetljivi, znaju kako da sačuvaju pribranost i takt. U karijeri kombinuju duhovnu svest sa intelektom, a najvipše im odgovaraju poslovi koji se tiču pisanja, predavanja i savetovanja.

U staroegipatskoj mitologiji Horus simbolizuje zvezdu i nebo i simbol je sokola. Ljudi rođeni u ovom znaku vrlo su hrabri i spremni su na rizik. Imaju vrlo harizmatičnu ličnost i motivisani su uspehom i isprobavanjem novih stvari. Ne dozvoljavaju da ih od ostvarenja snova udaljava strah od neuspeha. Optimisti su i trude se da u životu ispune vlastitu misiju.

Oni su vođe koji su dobri u motivisanju i nadahnjivanju drugih. Imaju puno energije koju ulažu u svoje ambicije i porodicu. Imaju ljubaznu, nežnu narav i strpljivi su slušaoci. Mogu lako smisliti rešenja za mnoge izazove i kao prijatelji su idealni savetodavci. Vole sigurnost i učiniće sve što je potrebno kako bi je uvek imali, piše Krstarica.

