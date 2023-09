Ne zavaravajte se! 9 situacija koje pokazuju da vezu treba prekinuti – nema budućnost

Mnogi ljudi vjeruju da će se njihovi partneri s vremenom promijeniti. To se ponekad zna dogoditi, ali ne možete biti sigurni. Stoga, zapitajte sami sebe biste li ostali u toj vezi ako znate da se partner nikad neće promijeniti, savjetuje terapeutkinja Megan Bruneau i dodaje da, ukoliko ste iskreni sa sobom i ne želite ostati s takvim partnerom, onda biste svakako tu vezu trebali prekinuti jer nećete biti sretni.

Razlozi za prekid veze:

1. Zlostavljanje bilo koje vrste

– Ako partner prelazi vaše fizičke i emocionalne granice na način da se osjećate uznemireno ili nesigurno uz njega, to je razlog zbog kojeg morate otići iz takve veze – smatra bračna terapeutkinja Weena Cullins.

2. Financijske nesuglasice

Novac može biti veliki problem u vezi, bilo da se ne slažete oko toga koliko oboje trebate doprinositi kućnom budžetu, koliko trošite u odnosu na ono što uštedite, na što uopće trošite novac…

Recimo, jedna strana bi radije štedjela što je više moguće dok druga želi ići na all inclusive 14-dnevno krstarenje. Jedna strana može biti financijski neodgovorna dok druga pokušava kontrolirati svu potrošnju. U svakom slučaju, neslaganje oko novca je važna stavka i uvijek ćete se svađati oko toga ako imate previše različite poglede na financije – pojašnjava psihoterapeutkinja Babita Spinelli.

3. Suprotstavljeni ciljevi, prioriteti i temeljne vrijednosti

– Je li jedno od vas super ambiciozno, dok je drugo zadovoljno životom bez nekih velikih težnji? Ili je možda jednom od vas čistoća doista prioritet, dok drugoga ne zabrinjava ta hrpa rublja ili miris vlastitog tijela – pojašnjava Spinelli.

– Što god bilo, ako je partnerov pogled na svijet, uvjerenja ili stil života izravno u suprotnosti s vašim vlastitim stavovima, uvjerenjima i stilom života, bit će vrlo teško pronaći zajednički jezik – dodaje.

4. Nespojive osobnosti

– Zapitajte se, što ako su vaši životni stilovi jako slični, ali vaše osobnosti nisu? To zna biti problem. Naime, istraživanje objavljeno u časopisu Nature Human Behaviour otkrilo je da, između 130+ osobina, parovi obično imaju oko 82 do 89 posto onih zajedničkih – kaže Cullins.

– Dakle, zapravo nije točno da se suprotnosti privlače. Ako je vaša osobnost potpuno drugačija od osobnosti druge osobe, to definitivno može biti problem. Stoga, sve se svodi na to poštujete li, cijenite i prihvaćate tu osobu onakvom kakva jest. Ukoliko to nije slučaj, tad veza nema budućnost – napominje. prenosi 24ata

5. Seksualna nekompatibilnost

Seks je veliki dio onoga što romantične veze razlikuje od platonskih, a ako nemate tu seksualnu kemiju, to definitivno može biti problem.

– Normalno je da se vaš seksualni život s vremenom mijenja i razvija, s nekim neizbježnim ‘sušnim razdobljima’ s vremena na vrijeme. Međutim, imate li suprotne seksualne nagone, ili čak različite seksualne potrebe, a pronalaženje seksualnog ritma se čini nemogućim, to bi za mnoge ljude mogao biti velik problem – kaže Spinelli.

6. Različite vrijednosti odnosa

– Svi mi imamo različite razloge zašto smo u vezama, a u zdravom partnerstvu obje strane uglavnom su na istoj valnoj duljini vezano za to što dobivaju i daju u vezi, odnosno, u njoj su iz pravih razloga. Slično tome, postoje jasno definirani pojmovi o predanosti i vjernosti – priča psihoterapeutkinja Spinelli.

– Ali, ako imate različite vrijednosti, Na primjer, jedno od vas favorizira monogamiju, a drugo poliamoriju, ili čak ako jedna osoba oklijeva vezati se dok druga želi definirati vezu, to znači imati problem – pojasnila je.

7. Različite obiteljske vrijednosti

– Biti s nekim u vezi tko ima drugačije ideje i planove o djeci, na kraju može postati problematično za daljnji tijek veze. Recimo, jedna strana želi djecu, druga ne – smatra Spinelli.

– Nadalje, jednako je važan čimbenik kako želite odgajati djecu. Jedna osoba bi mogla željeti da njihova djeca idu svake nedjelje u crkvu i pohađaju katoličku školu, na primjer, dok druga strana želi dopustiti svojoj djeci da sami shvate svoje duhovne putove. Mogućnosti su ovdje beskrajne, pa osim što znate želite li djecu, također želite biti na istoj stranici o tome kakvi biste roditelji bili – objasnila je.

8. Nedostatak povjerenja

Povjerenje je kamen temeljac svake zdrave veze, a ako tog povjerenja nema, ne možete očekivati da će veza ići pozitivnim smjerom. Stoga, ako osjećate da partneru ne možete vjerovati, tada ta veza nema budućnost i bolje ju je odmah prekinuti nego gubiti vrijeme.

9. Nedostatak brige i povezanosti

– Svaka veza ima uspone i padove, ali ako netko stalno kontrolira, manipulira, odbacuje ili na neki drugi način negativno utječe na vaše samopouzdanje i vlastitu vrijednost, bolje je to čim prije prekinuti – savjetuje Babita Spinelli, a prenosi mbg.com.

