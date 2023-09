Tata odveo sina prvi put na šišanje: Mama ostala bez riječi, a onda je dječak uzeo makaze u ruke…

Jedan tata odlučio je svog sina odvesti na šišanje prvi put u životu, i to prirediti kao iznenađenje mami. Dječak ima oko 4 godine i, budući da se nikad nije šišao, imao je dugu kosu, a šišanje je, dakle, trebalo biti iznenađenje za njegovu mamu. Njena reakcija je nešto s čim se mogu poistovjetiti mnoge mame…

Tata je snimio cijelo šišanje, a mališan je bio oduševljen salonom i rezanjem kose, bez imalo drame. Kad je frizura bila gotova, dječak i tata su otišli pokupiti autom mamu, čiji je profil na TikToku Kat Kamalani, gdje je video objavljen, a tata kaže kako ima iznenađenje za mamu…

Mama je ostala bez riječi kad je vidjela svog sina bez kose, pa je jedva progovorila: „Zezaš me?! Gdje ti je kosa? Izgledaš kao veliki dječak!“

Upravo je to reakcija s kojom se mogu poistovjetiti mnoge mame – pomisao da je njihovo dijete najednom odraslo kad se ošiša.

No, ovo je šišanje dobilo i svoj nastavak. Naime, samo dva dana kasnije dječak je odlučio i sam se pokušati ošišati! E, to već nije tako slavno završilo kao ono prvo šišanje… Nakon što je uzeo makaze u svoje ruke – i odrezao pramen kose na tjemenu do tjemena!

Mama je bila malo više iznenađena nego prvi put, moglo bi se reći, a sve je na kraju, očekivano, rezultiralo šišanjem „na nulu“, piše 24.hr.

– Samo sam htio lijepu frizuru – kaže mališan nakon svog uratka. prenosi Avaz

