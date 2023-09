Pogledajte kako izgleda kada grom udari u drvo (VIDEO)

Grmljavina je prirodni spektakl koji često izaziva divljenje i čuđenje. Međutim, malo ljudi shvata koliko je opasno biti na otvorenom tokom grmljavinske oluje ili se sakrivati pod drvetom.

Grmljavina se javlja kada se stvaraju električna pražnjenja između oblaka ili između oblaka i Zemlje. Kroz taj električni proces, stvara se munja, koja je u osnovi ogromna iskra električne energije.

Kada se grmljavinska oluja približava vašem području, električni udari postaju stvarna opasnost. Biti na otvorenom tokom grmljavine predstavlja ozbiljan rizik od udara munje.

Munje putuju brzinom od otprilike 240 hiljada km/s i mogu se širiti više od 16 kilometara iz oblaka prije nego što dotaknu tlo. To znači da, iako se grmljavina čini dalekom, opasnost može biti vrlo stvarna.

Udari munje mogu uzrokovati ozbiljne povrede i smrt, uključujući opekotine, srčane aritmije i oštećenje unutrašnjih organa.

Sakrivanje ispod drveća tokom grmljavine često je opasno zabluda. Drveće, iako može pružiti privid zaštite od kiše, ne štiti vas od udara munje.

Kada munja udari u drvo, električna energija može proći kroz cijelo drvo, a tlo oko drveta može postati opasno zbog strujanja elektriciteta.

Osim toga, udarci munje često mogu uzrokovati paljenje drveća, što je dodatna opasnost. A to najbolje možete vidjeti u videu.

Ako se nađete na otvorenom tokom grmljavine, pokušajte što brže pronaći sigurno sklonište, kao što su zatvoreni prostori ili automobil.

Kako izgleda kada u blizini vas grom udari u drvo možete pogledati u video prilogu:

This is why you should never stand under a tree during a storm.

Credit: tomasgesu/tiktokpic.twitter.com/cf1VBIp9Gq

— Wonder of Science (@wonderofscience) August 28, 2023