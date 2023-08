Ljudi u ovim znakovima NAJTEŽE NAĐU PARTNERA: Zbog svoje ČESTE LJUTNJE svi ih zaobilaze, a prija im SAMOĆA

Zašto nemam dečka? Zašto sam sama? Evo koje odgovore astrologija nudi na ova pitanja…

Ako im date samo malo vremena, astrolozi će za svaki znak pronaći razlog zašto su još bez ljubavi i partnera. Međutim, iako je sve više usamljenih, kažu da su najčešće “singl” osobe rođene u jednom od ova tri znaka.

DJEVICA

Djevice su previše kritički nastrojene čak i prema sebi, a kamoli prema drugima. Nikome nije lako u društvu takve osobe, a zamislite tek koliko je teško trpjeti da vam neko ko vam se sviđa stalno nalazi mane. Nežno ukazivanje na neophodne promene daje lepe rezultate neko vrijeme. Ipak, i kad Devica uspije u svojoj namjeri i konačno “oformi” ljubav iz snova, ta će je “ljubav” možda uskoro napustiti zbog neke zanimljivije prilike. Rješenje je – biti nježan i prema sebi i prema drugom i voljeti onog čije mane možete da podnesete.

JARAC

Kad neko želi ljubav, a ne može da joj se preda, onda dolazi do površne veze koja se lako kida. Štaviše, Jarac će se često pretvarati da uopšte nije zainteresovan, jer to deluje manje opasno od pokazivanja svojih slabosti.

Ako stalno pokazujete potencijalnim partnerima da ste dovoljni sami sebi, oni će vam to “uživanje” i priuštiti. Ako želite vezu, otvorite se i pokažite ranjivost.

RIBE

Nikome usamljenost ne prija, ali Ribe su majstori da od samoće naprave neki svoj svijet u kojem je neće ni osjetiti. Fantazije ipak nisu rešenje na duže staze, a svako razočarenje treba što prije ostaviti iza sebe. Kad sljedeći put dobijete poziv na žurku, sjetite se da je samoća prijatna samo ako je povremena, piše Lepa i srećna.

