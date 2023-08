Može li vođenje ljubavi da pomogne da spasite vezu?

Ako je seks zaista pao na dno vaše liste prioriteta, ali vaš partner još uvijek pokušava da uspostavi vezu, možda je vrijeme da se nađete na pola puta. Postoje mnogi faktori koji utiču na stvaranje snažne i sretne veze: komunikacija, povjerenje, ljubaznost i, da, seks. Ali, spremnost da vodite ljubav tri puta u noći nije nužno ono što zbližava par. Nova studija je otkrila da je seksualna osjetljivost ta koja igra značajnu ulogu u kvalitetu veze i zadovoljstvu, piše New York Post.

Šta je seksualna osetljivost?

Studija, objavljena u časopisu “Current Opinion in Psychology”, definisala je ovo stanje kao “razumijevanje, prilagođavanje i spremnost ili motivisanost za ispunjavanje partnerovih seksualnih želja”.

Autori studije otkrili su da kada se dvoje ljudi međusobno podržavaju tako što odgovaraju na želje i potrebe jedno drugoga u spavaćoj sobi – što nazivaju “visokom seksualnom zajedničkom snagom” – to može biti povezano je s većom seksualnom željom i zadovoljstvom i, što je još bolje, većim zadovoljstvom odnosom u cjelini.

Zašto je seks tako moćan?

Terapeutkinja za parove i seksolog Asija Mek Kimi kaže da seks nudi jedinstven način da se parovi povežu. “Za mnoge ljude seks je važan način da se osjećaju voljeno i povezano”, kaže ona, “To označava intimnost koju većina parova nema s drugim ljudima. Odnosi u parovima jačaju kada partneri odgovaraju na međusobne “ponude za povezivanje”. Dodir i seksualna inicijacija načini su na koje se partner trude u vezi”.

Koncept seksualne osjetljivosti koji vodi do povećane intimnosti i zadovoljstva zvuči dobro, ali kako to izgleda u praktičnom smislu? MekKimi kaže da je riječ o spremnosti da odgovorite na partnerove seksualne želje i potrebe.

– Moglo bi izgledati kao kada vaš partner započne seks, trudeći se da seks bude prioritet ili kada ste otvoreni za partnerova seksualna interesovanja – kaže ona.

Što se potrebe i interesovanja vašeg partnera više razlikuju od vaših, to su veće prednosti, jedan je od zaključaka ove studije. Za one koji se bave seksualnim problemima ili prošlim traumama, studija je otkrila da je nivo zadovoljstva čak i viši kada je partner osjetljiv uzimajući u obzir te posebne okolnosti. To je zato što je potrebno još više ranjivosti i sigurnosti, tvrdi MekKimi.

– Pretpostavljam da je viša stopa zadovoljstva zato što oni koji su doživjeli traumu iz prošlosti često treba da se osjete sigurno i da njihov partner reaguje na njih kako bi bili seksualno ranjivi”, kaže ona, “Seksualna osjetljivost i razumevanje idu u oba smjera”.

Osjetljivost nije zanemarivanje svojih želja

Ali, ako bilo koji od partnera osjeća da mora da zanemari sopstvene potrebe zbog potreba drugoga, tada prednosti nestaju pokazala je studija. Kao što autori studije pišu: “Biti seksualno osjetljiv partner ne znači nedvosmisleno zadovoljiti partnerove seksualne potrebe, već umjesto toga uključuje nastojanje da razumijete partnerove seksualna interesovanja i budete otvoreni za njih, dok i dalje potvrđujete svoje potrebe i granice”.

Autori su čak otkrili da, kada seksualno reagovanje uključuje zanemarivanje sopstvenih želja i potreba, uključujući seks kada to ne želite, to je povezano s nižom željom i zadovoljstvom – i može dovesti do seksualnog stresa, prenosi Večernji list.

Kako započeti?

Ako ste spremni da počnete da uviđate to veće zadovoljstvo u sopstvenoj vezi, možete započeti otvaranjem linija komunikacije.

– Jedan od najvažnijih aspekata zadovoljavajućeg seksualnog života parova jeste mogućnost otvorenog i iskrenog razgovora o seksu – kaže MekKimi”.

Spremnost na slušanje i uzajamno udovoljavanje potrebama drugog može pružiti čvrst temelj za parove u izgradnji povjerenja i razumijevanja izvan spavaće sobe. Kada kombinaciji dodate zadovoljenje seksualnih potreba, to je nepobjediva kombinacija. prenosi Avaz

