Nevjerovatna transformacija legende: Konzumirao samo vodu i izgubio 45 kilograma

Okung je u svojoj karijeri igrao za Seattle Seahawkse i Denver Broncose, a prepoznatljiv je bio po svojoj ogromnoj težini od 150 kilograma. Osvojio je dva Super Bowl prsten, ali nije bio zadovoljan svojim životom.

Započeo je dijetu koja je trajala 40 dana, a na društvenim mrežama Okung je podijelio iskustvo i objasnio svoj potez:

“Prošao sam kroz tranziciju. 30 godina sam posvetio svom pozivu. Strastveno sam se uspinjao, oblikovao svoju karijeru, težio da budem najbolji. Osvojio sam trofeje i priznanja, no ubrzo sam osjetio prazninu. Nisam pronašao zadovoljstvo u tome. Nisam osjećao vezu s obitelji niti sam znao tko sam zaista. Tada sam se molio, tražio vodstvo i mudrost, a pronašao sam samoga sebe. Od tog trenutka postojao je samo jedan odgovor…”, rekao je Okung. prenosi n1

The journey from being a 330+ lbs @NFL football player to 100+ lbs lighter – has been unreal! A new me, a new chapter.

The number one question I keep hearing is: "how did you do it?" pic.twitter.com/bLBDGe1h7c

— OKUNG ????️ (@RussellOkung) June 6, 2023