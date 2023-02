Osam strogih pravila u McDonald’su zbog kojih bi radnici mogli dobiti otkaz

Nepobitna je činjenica o McDonald’sovom poslovnom uspjehu bez premca koja i dalje dominira tržištem brze hrane.

Jedan od načina na koji McDonald’s uspješno upravlja tako nadaleko omiljenim lancem brze hrane je prodaja hrane pouzdanog okusa po niskoj cijeni.

Ovo je devet vrlo strogih pravila kojih se radnici McDonald’sa moraju pridržavati. Neki od njih vas tjeraju da se zapitate što se dogodilo iza tog pulta ili prozora u automobilu.

Napojnice ne idu zaposlenicima

Radnicima u McDonald’su često se daju napojnice, međutim, sve se moraju odmah staviti u dobrotvornu kutiju Ronald McDonald House Charity (RMHC) na blagajni. Od zaposlenika se očekuje da poštuju ovo pravilo, jer kako stoji na korporativnoj web stranici, McDonald’sovi restorani imaju timsko okruženje u kojem se ne radi o nagrađivanju pojedinaca.

Osim pridržavanja poslovnog modela temeljenog na jednakosti, RMHC služi za pomoć bolesnoj djeci širom svijeta i njihovim porodicama.

Ne smiju besplatno davati hranu

Radnicima McDonald’sa strogo je zabranjeno dijeliti besplatnu hranu. Nema besplatne kafe za policajca. Nema besplatnih poklona, osim ako ne želite riskirati otkaz jer ste stvarno krali iz restorana.

Sendviče je potrebno pripremati određenim redoslijedom

McDonald’sovi sendviči poput Big Maca ili McDoublea u biti su dizajnirani rako da se mora poštovati redoslijed pripreme. Svaki zaposlenik koji ne slijedi tačne korake sastavljanja McDonald’sove stavke jelovnika riskira otkaz.

Nema monopola za radnike McDonald’sa

Zaposlenicima McDonald’sa strogo je zabranjeno igrati popularnu igricu McDonald’s Monopoly. I zapravo, u nekim slučajevima, ni članovi njihove uže porodice ne bi trebali igrati.

Često pranje ruku je obavezno

Znate one natpise u toaletima restorana koji kažu: “Zaposlenici moraju oprati ruke prije povratka na posao,” zar ne? Pa, to su doista prisilne politike. Ali to ide i dalje od toga, u mnogim McDonald’sovim lokacijama, menadžeri nalažu da svaki zaposlenik pere ruke svakih 30 minuta ili se suočava s disciplinskom ili čak otkazom.

Neodgovarajuće veličine porcija mogu dovesti do otkaza

Prema riječima bivšeg zaposlenika McDonald’sa, ako radnik ne mjeri količine proizvoda poput pomfrita ili milkshakea, može dobiti otkaz. Kod milkshakeova, komentator je naveo vrlo striktno ograničenje od samo plus ili minus 0,25 unci što dovodi do shakea koji se smatra neprihvatljivim, a nekoliko neprihvatljivih shakeova mogli bi rezultirati otkazom.

Crne hlače i sjajne crne cipele

McDonald’s svojim radnicima daje većinu njihove uniforme, uključujući košulju, šešir (ili vizir), pregaču i pločicu s imenom. No, što se tiče hlača i cipela, radnik ih mora nabaviti i moraju zadovoljiti vrlo stroge kriterije. Hlače moraju biti crne i ne mogu biti od jeansa, trenirki ili tajica. Cipele moraju biti neklizajuće, crne i moraju se polirati, što znači da moraju biti kože ili umjetne kože.

prneosi klix

