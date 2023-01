RAČUN IZ SRBIJE ŠIRI SE DRUŠTVENIM MREŽAMA: Kad su vidjeli šta su turisti popili, SVI OSTALI U ČUDU (FOTO)

No veliki iznos računa nije najzabavniji dio priče. Račun je neko na internet postavio s ciljem da se požali na cijene, ali tviteraši su brzo primijetili da on i nije toliko velik s obzirom na to koliko se popilo.

Na računu se vidi da su turisti popili 41 rakiju, konkretno medicu, te da je na to otpalo više od hiljadu kuna. Osim u 41 rakiji, turisti su uživali u jajima s kobasicom, capuccinu, Coca-Coli, kruhu, čaju od đumbira, telećoj juhi, kuhanom vinu, piti od jabuka, telećem burgeru i pilećem filetu sa žara.

Šta je tačno ovde problem???

Cene hrane i pića su skroz okej, to što ste vi nakaze popili 41 rakijici to je vaš problem pic.twitter.com/xyiSv7wEco — MD M 🔫 (@preputiumpenis) January 16, 2023

