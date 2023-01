VELIKA ISPOVIJEST MAME ANE VOLŠ ĆE TEK ZBUNITI MNOGE: Američka policija mi se nije ni javila. Brajan? Njemu dugujem život…

Nestanak Ane, rođene Beograđanke, majke troje djece, postao je planetarna priča koju prate mnogi svjetski mediji, a društvene mreže zatrpane su molitvama da ova priča ima sretan kraj.

Najemotivnija molitva dolazi iz Beograda, od Anine majke.

„Ne mogu da spavam već nedelju dana. Stalno mislim na ćerku. Da sam se samo javila kada je zvala da čestita Novu godinu, ali niko ne zna šta ga čeka. Pijem i lekove za smirenje, ali ni oni ne pomažu. Čekam da mi se javi“, rekla je za portal Nova.rs Milanka Ljubičić.

Čeka, nada se i strepi.

O cijelom slučaju, koji se vodi kao potraga za nestalom osobom, saznala je iz medija.

„Nije me kontaktirao niko od američkih službi i policije koja radi istragu. Nisu kontaktirali ni stariju ćerku koja živi u Kanadi. Razumem i to, oni tragaju za svojom sugrađankom, Ana je imala američko državljanstvo“, objašnjava majka Milanka.

O svom zetu Brajanu, koji je uhapšen zbog ometanja istrage nestanka, nema loših riječi. Kaže da mu zapravo duguje život.

„Ne mogu da poverujem da bi on mogao da naudi mojoj Ani. Voleli su se. Brajan mi je spasao život, bukvalno. To se desilo u novembru pretprošle godine, kada sam boravila kod njih u kući. Zato što je bila korona, živeli smo u odvojenim prostorijama u kući. Meni je pozlilo, pukao mi je krvni sud u glavi, doživela sam moždani udar. Brajan je bio taj koji je čuo kako jaučem, zapomažem…. Strčao je sa sprata, prvi mi je pritekao u pomoć. On je pozvao Hitnu pomoć. Pomagao mi je sve vreme, njemu stvarno dugujem život“, objašnjava Milanka.

Ona kaže da je kod kćerke u Americi provela ukupno 16 mjeseci, dva puta po pola godine i još jednom 4 mjeseca. Nikada nije prisustvovala nekoj sceni ili svađi.

„Nikada nisam videla ništa čudno, neuobičajeno. Ni Ana mi se nikada nije požalila. Jedino što je mnogo radila, bila je ambiciozna i vredna. Radila je u Vašingtonu, tamo je provodila radnu nedelju, a kući bi dolazila za vikend. Jedino što su joj nedostajala deca, vezana je za decu pa je koristila svaki slobodni dan da doleti nazad u Kohaset i da bude sa decom“, objašnjava.

Anina majka još vjeruje da Brajan nije umiješan u njen nestanak, iako je takvih ljudi sve manje, a policija pronalazi nove dokaze koji skreću pažnju na Brajana Volša. On je i uhapšen, ali zbog ometanja istrage, jer je policajcima ispričao nekoliko laži o svom kretanju kritične noći, što samo povećava sumnju u njega.

Ana Volš je nestala 1. januara, oko 4.30 časova ujutru, kada je, navodno, posljednji put viđenja u kući. Trebalo je da se uber kolima odveze do aerodroma „Logan“ u Bostonu, da se ukrca na let za Vašington, gdje radi. Kasnije je ustanovljeno da se nije pojavila uopšte na aerodromu. prneosi “Novi”

Facebook komentari