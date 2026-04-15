Konzumiranje meda može imati zdravstvene rizike: Ove osobe bi ga trebale izbjegavati

Ipak, u određenim situacijama njegova konzumacija može predstavljati zdravstveni rizik, posebno kod osjetljivih grupa ljudi.

Osobe koje imaju dijabetes trebale bi biti posebno oprezne, jer med sadrži visok udio prirodnih šećera koji mogu uzrokovati nagli porast nivoa glukoze u krvi. Zbog toga se u ovim slučajevima preporučuje ograničen unos ili potpuno izbjegavanje.

Med se ne preporučuje ni osobama koje imaju nasljednu intoleranciju na fruktozu, budući da ovaj šećer čini jedan od njegovih glavnih sastojaka. Kod ovih osoba njegova konzumacija može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Oprez je potreban i kod osoba sklonih alergijama, posebno onih osjetljivih na polen, jer med može sadržavati tragove alergena koji izazivaju reakcije poput osipa, oticanja ili poteškoća s disanjem.

Rizik postoji i kod osoba s oslabljenim imunološkim sistemom, zbog čega se često savjetuje izbjegavanje sirovog i nepasteriziranog meda, koji može sadržavati mikroorganizme štetne u takvim slučajevima.

Posebno se naglašava da se med ne smije davati dojenčadi mlađoj od godinu dana, jer može izazvati ozbiljne komplikacije zbog nerazvijenog probavnog sistema.

Iako je med za većinu ljudi siguran i koristan, važno je znati da u određenim slučajevima može predstavljati rizik te ga treba konzumirati s oprezom.

