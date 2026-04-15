Pozivom na 17048 pomažete Amiru Makanu da nastavi liječenje…

Amir Makan iz Konjica boluje od karcinoma, a lijek koji mu je potreban sam ne može priuštiti.

Pozivom na broj 17048 donirate dvije KM i pomažete mu da nastavi borbu – poručuju iz Udruženja Pomozi.ba.

Amiru je prije sedam godina dijagnosticiran rak grla, koji se, nažalost, proširio na debelo crijevo i jetru. Iza njega su teški dani, brojni ciklusi kemoterapije i dvije operacije. Iako se ne predaje, njegova borba i dalje traje.

Pored terapija koje pokriva zdravstveno osiguranje, Amiru su potrebni dodatni lijekovi, oni koji mu mogu produžiti život, ali koje sam ne može priuštiti.

Za samo nekoliko mjeseci liječenja potrebno je prikupiti 19.195 KM. Amir je penzioner. Za njega, ovaj iznos je nedostižan. Ne dozvolimo da novac bude prepreka nečijem životu – navode iz Pomozi.ba.

Osim poziva na broj 17048 može se pomoći i donacijama na web platformi www.pomoziba.org, te putem računa navedenih u nastavku.



RAČUNI ZA UPLATE:

PayPal:

paypal1@pomozi.ba

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Amir Makan

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Amir Makan

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Amir Makan

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Amir Makan

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Amir Makan

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije “Doniraj” u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate, piše Fena.

Facebook komentari