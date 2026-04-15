Ova 2 znaka očekuju velike promjene do kraja mjeseca: Neće znati šta ih je snašlo

Astrolozi kažu da će u aprilu predstavnici svih horoskopskih znakova završiti neku priču koju su započeli krajem 2024. godine. Međutim, dva horoskopska znaka će doživjeti velike promjene u svojim životima dok se oslobađaju starih priča.

Astrolog Džejmi Rajt smatra da je za ove horoskopske znake vrijeme da preispitaju prošle veze, kreativne projekte i interesovanja. Ona preporučuje da to urade već u aprilu, kako bi mogli da počnu ispočetka u maju.

Bik

Prvo, Biku je potreban san. Vama je potrebna pauza jer vam je kalendar prepun društvenih obaveza. Zatim ćete moći da pronađete ravnotežu između aktivnosti i odmora, naučite da se oslobodite kontrole i da proradite svoje unutrašnje stavove. April će biti vrhunac vašeg zauzetog rasporeda, tako da će uspeh zavisiti od vaše sposobnosti da promenite svoj stav – tada ćete postati nepobjedivi u svojim poduhvatima. Promijenite način razmišljanja i doživjet ćete duboke promjene tokom cijelog života.

Vaga

Vago, vaš posao i veze su trenutno na ispitu. Retrogradna Venera vas tera da potvrdite sopstvene potrebe i tražite podršku češće nego obično. Ovo vrijeme će jasno otkriti koje veze vrijede truda, a koje treba ostaviti iza sebe. Mogući su iznenadni prekidi u prijateljstvima ili na poslu, dok pokušavate da pronađete svoje pravo ja i oslobodite se svih nepotrebnih stvari. Spremite se za promjene – i ovog puta će biti dobro, piše stil.

