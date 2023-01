HITNO SE OBRATITE LJEKARU: U slučaju da TEMPERATURA ne prolazi u ovom vremenskom roku, reagujte ODMAH

Povišena tjelesna temperatura, koju često u razgovoru zovemo samo temperatura, sama po sebi nije bolest, već znak bolesti (simptom). Može se javiti kod raznih bolesti i stanja, a gotovo sve zarazne bolesti manifestuju se groznicom.

Obično prolazi bez komplikacija, ali uvijek je neophodno nadgledati pacijenta, a ako postoji i najmanja sumnja da je riječ o stanju ili bolesti koja može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, potrebno je odmah posjetiti ljekara, piše “Zdravlje i prevencija”.

Vrijednosti tjelesne temperature

Raspon fizioloških, odnosno normalnih vrijednosti bio je od 36 ° C do 37 ° C izmereno aksilarno (ispod pazuha) i od 36,5 ° C do 37,5 ° C izmjereno rektalno (u rektumu). Ove vrijednosti mogu da variraju od osobe do osobe i menjaju se tokom dana usljed dejstva različitih faktora kao što su fizička aktivnost, san, menstrualni ciklus, trudnoća, uzbuđenje, hrana i piće, ali postoje male varijacije i prolazna groznica.

Minimalna telesna temperatura je 35 ° C, a ako telesna temperatura padne ispod ove vrednosti, to znači da telo ulazi u hipotermiju i zahteva hitnu negu pacijenta.

Smatra se da je povišena telesna temperatura viša od 37 ° C.

Temperatura viša od 40,9 ° C naziva se hiperpireksija i obično prati ozbiljnije bolesti.

Bolesti sa visokom temperaturom – kako izbjeći rizike?

Visoka temperatura ili groznica se gotovo uvek javlja kod zaraznih bolesti. Groznicu redovno prati osjećaj bolesti, „udaranja“ i slabosti, ponekad jeza i drhtavica. Poslije ovog početnog opšteg znaka, obično slede i drugi znaci i promjene, i tada se bolest može lakše prepoznati: ili se razvija osip i mnogima su poznate vodene kozice, ili respiratorni problemi i upala pluća, ili znaci oštećenja centralnog nervnog sistema (meningitis ili meningoencefalitis) i drugi.

Stoga, iako je kod većine ovih gotovo svakodnevnih ljudskih bolesti, odnosno bolesti sa povišenom temperaturom, ishod povoljan, često bez lečenja, na primjer, ako se radi o virusu, još uvijek postoje mnoge moguće zamke i samim tim poteškoće i odgovornosti ljekara, kao i za same pacijente ili članove njihove porodice, i za osoblje ustanova za kolektivni smještaj – vrtiće, domove itd. Jer, u jednom trenutku neko može primijetiti samo temperaturu kao izolovani simptom, a neko vreme se mogu pojaviti i drugi ., možda vrlo ozbiljni znaci i poremećaji svojstveni određenim infekcijama koje zahtevaju brzu akciju.

Sama teška vrućica, posebno ako je iznad 39 ° C, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, naročito kod male djece, i zato je vrijedna pažnje i zahtjeva savjesnu primjenu postupaka za njeno smanjenje, pa je važno pažljivo nadgledati pacijenta: disanje, koža, stanje svesti i ako primijetite bilo šta neobično, odmah se obratite ljekaru.

Kijanje, curenje nosa, a zatim začepljen nos, grebanje ili upala grla i groznica. Simptomi su tipični i za prehladu i za grip, ali postoje značajne razlike u intenzitetu i pojavi simptoma koji nam pomažu da razlikujemo dvije bolesti.

Koje simptome ne biste trebali zanemariti?

Kada nadgledate razvoj ili napredovanje bolesti groznicom i uočavate ozbiljne znake koji ukazuju na težak razvoj bolesti kod vas ili vaše porodice, posebno treba da primeijtite:

-promjene na koži: osip, posebno krvavi osip ili pjegave modrice koje su jedan od znakova sepse (meningokokni, pneumokokni itd.)

-neobična pospanost, osjetljivost na svjetlost

-jaka progresivna glavobolja sa mučninom i povraćanjem, inhibicija pokreta vrata

-otežano i ubrzano disanje, teška dijareja, poremećaji vida, nemogućnost hodanja itd.

-potreban je poseban oprez i pažnja kod djece i novorođenčadi zbog vrlo brzog razvoja bolesti

Ako ne možete sami da smanjite temperaturu u roku od tri dana, simptomi bolesti se pogoršavaju ili imate poteškoće sa disanjem, gutanjem itd. – odmah se obratite ljekaru

Kako se otarasiti groznice?

Mjere za snižavanje temperature su fizikalne i sa lijekovima i primenjujemo ih po pravilu kada temperatura pređe 38,5 – 39 ° C. Ako se pacijent osjeća loše, može se pristupiti nekim od načina za snižavanje tjelesne temperature na 38 ° C.

-Skinite višak odjeće i nosite laganu udobnu odjeću i koristite laganu ćebad.

-Pijte dovoljno tečnosti, ali ne prekomerno kako biste izbjegli dehidraciju (čaj, sok, supa, voda).

-Ohladite tijelo natapanjem, zalivanjem ili tuširanjem mlakom vodom.

-Ne koristite al*ohol za hlađenje pacijenata! Trljanje ili al*oholni oblozi imaju slabiji efekat od vode i mogu biti štetni!

-Antipiretički lijekovi ublažavaju simptome groznice i bolova u mišićima, kostima i zglobovima.

Djeci treba davati samo preparate koji su posebno prilagođeni njihovom uzrastu – acetilsalicilna kiselina se ne smije davati djeci mlađoj od 12 godina, jer može izazvati ozbiljne bolesti jetre i mozga!

Provjeravajte temperaturu pacijenta svakih 15 do 30 minuta i pažljivo pratite njegovo stanje. Ako ne uspijete sami da smanjite temperaturu u roku od tri dana, simptomi bolesti se pogoršavaju ili imate poteškoće sa disanjem, gutanjem itd. – odmah se obratite ljekaru prenosi “Novi“.

