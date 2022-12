ISTINITA PRIČA IZ INDIJE KOJA LEDI KRV U VENAMA: Zmija koja je pokušala da proguta vlasnicu

Društvenim mrežama kruži poučna istinita priča od koje će vam se zalediti krv u žilama a što je najbitnije natjerat vas da preispitate svoje odnose s prijateljima.

U srednjem vijeku postojala je žena u Indiji koja je kao kućnog ljubimca imala pitona, zmiju koju je mnogo voljela.

Njena zmija dužine četiri metara je odjednom prestala jesti. Nakon nekoliko tjedana pokušavanja njezine zabrinute gazdarice da je nahrani, nudeći joj sve živo što jedna zmija može poželjeti, očajna žena odnijela ju je veterinaru.

Saslušavši cijelu priču i muku gazdarice, veterinar ju je upitao: “Spava li vaša zmija s vama noću, obmotava se oko vas ili gamiže jako blizu pa se raširi cijelom svojom dužinom?”

Žena je iznenađeno s mnogo nade odgovorila: “Da! Da! Ona to radi svakodnevno i to me čini tako tužnom, jer vidim da nešto traži od mene, a ja joj ne mogu pomoći da se osjeća bolje.”

Veterinar je zabrinutim tonom odgovorio: “Gospođo, vaš piton nije bolestan, on se priprema da vas pojede. On je, svaki put, gmižući i ‘grleći’ vas, obmotavajući se oko vašeg tijela, mjerio Vašu veličinu kako bi ocijenio koliko ste velik obrok i koliki on mora biti prije napada. I koliko dugo da ne jede kako bi imao dovoljno mjesta da vas bolje svari pošto vas udavi i proguta.”

Pouka i poruka priče je: Moraš prepoznati zmije oko sebe i njihovu istinsku namjeru. Samo zato što je netko u vašoj blizini, “grli” vas i ljubi, ne znači i da su njegove namjere dobre.

