Pucnjava tokom utakmice u SAD: Roditelji skočili na djecu, navijači pobjegli s tribina

Roditelji su skočili na svoju djecu, a navijači u panici pobjegli s tribina na srednjoškolskoj nogometnoj utakmici u Ohiju tokom četvrte četvrtine dok su odjeknuli pucnji, javlja Daily Mail.

Dramatičan video prikazuje navijače kako preskaču ograde tribina u potrazi za zaklonom, dok drugi gaze kroz metalne klupe dok odzvanjaju pucnji prneosi “Radiosarajevo“.

Neki su viđeni kako su se šćućurili na tlu.

Pucnjava se dogodila izvan stadiona, u blizini igrališta.

Niko nije priveden, rekao je narednik Bortel za DailyMail.com u subotu poslijepodne. Niko nije teže povrijeđen.

This was the scene at the Central Catholic-Whitmer game when shots were fired outside the stadium. We've confirmed that 3 people have been shot. Conditions are still unknown. A really scary scene. pic.twitter.com/gjBpcacz9a

— Jordan Strack (@JordanStrack) October 8, 2022