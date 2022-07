Pun Mjesec 13.07 – 4 znaka Zodijaka mogli bi da očekuju velike promjene

Pojava punog Mjeseca zna da se veže za nagle promjene, nesuglasice, dramu itd. Ali, to i nije uvijek nužno tako. Pun Mjesec zna da bude odlična prilika za rješavanje negativnih emocija i situacija oko vas. Međutim, danas iznosimo analizu astrologa i njihovo viđenje na koja četiri znaka Zodijaka će ova pojava imati najviše uticaja.

Jarac: Period punog Mjeseca osobe rođene u ovom znaku, će u velikoj mjeri iskoristiti da se preispitaju ko su oni zaista, i dosta će se posvetiti svojoj podsvijesti i razmišljanju. Kod vas je moguće da vladaju teme koje su vezane isključivo za vas kao osobu, a to ponekad zna da bude možda i najteže.

Međutim, iskoristite ovaj period, jer ćete imati priliku da na malo bolji i jasniji način sagledate neke stvari koje vas prate iz prošlosti ili koje je potrebno da ostavite iza sebe. Možda će vam emocije biti previše naglašene, ali postoji mogućnost da sve ide na bolje, pa da i te emocije budu više pozitivne.

Rak: Uticaj punog Mjeseca će se kod vas najviše odraziti na polje zdravlja i partnerskih odnosa. Vi ćete se zapitati šta bi bilo najbolje i na koji način da ostvarite što bolje lične odnose. To će možda podrazumijevati i neke promjene kada su vaša uvjerenja u pitanju.

Budite slobdni da se oslonite na vaš lični osjećaj i intuiciju. Ako vam se nešto ne sviđa ili ne osjećate dobru energiju, to jednostavno i otpustite. Sa druge strane, ako vas srce vodi ka nečemu, ne dozvolite da vas vaš strah parališe.

Vodolija: Postoji mogućnost da se pod uticajem punog Mjeseca osjećate pomalo usamljeno. Mada, to može biti i do vas i vašeg usmjerenja. Vrlo je moguće da ćete više biti usmjereni ka poslovnom životu, nego društvenom, pa ćete tako svjesno birati da budete sami.

Takođe, ovo vrijeme bi bilo dobro da se posvetite malo vašoj podsvijesti i razmislite o nekim stvarima koje vas prate, a niste se do sad suočili sa istima. Razmislite, šta to možete učiniti za vas same, a da će vas to činiti srećnima u narednim danima. Ugodite sebi koliko možete.

Vaga: Uticaj punog Mjeseca će biti najviše fokusiran na vaše polje porodice. Ovaj period će vas možda konačno potstaknuti da kažete šta imate, i da istina izađe na vidjelo. Znajte, da je neophodno da se oslobodite svega onoga što vam izaziva negativnost i loše emocije.

Bilo bi poželjno da se posvetite kreativnim radnjama, poput uređivanja stana, dvorišta ili nekog vašeg omiljenog kutka. Stvorite sebi ugodan prostor, gdje bi mogli provodite lijepe i ugodne večeri.

