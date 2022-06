POSLJEDICE KOJE ŽELITE IZBJEĆI: PRESKAKANJE VEČERE NIJE BEZAZLENO KAO ŠTO SE ČINI

Ako mislite da će vam to pomoći, pokazalo se da je preskakanje večere štetnije za vaše tijelo nego što mislite.

Prema dijetetičarki Lisi Moskovitz, preskakanje večere može se negativno odraziti na vaš san i cjelokupno zdravlje.

Činili to namjerno ili ne, redovito preskakanje večere može imati suprotne rezultate i dovesti do loše kvalitete sna što će s vremenom uzrokovati bezbroj zdravstvenih problema – rekla je za Eat This.

Moskovitz sugerira da tijelo bez večere propušta unos esencijalnih tvari, a potiče se i štetan nedostatak kalorija.

Blagi kalorijski deficit je jedna stvar, ali ako je previše ekstreman, glad vas može buditi noću ili otežati opuštanje koje će vam omogućiti da postignete dubok san – dodaje Moskovitz. prneosi “Hayat“.

Osim toga, za proizvodnju hormona koji reguliraju san – serotonina i melatonina, potrebna nam je adekvatna prehrana.

Prema časopisu Nutrients Journal, nedostatak hranjivih tvari uzrokuje nedovoljno sna, kao i poremećaje spavanja. Točnije, nedostatak vitamina D povezan je s većim rizikom od poremećaja spavanja.

Moskovitz također kaže da će se nedovoljno hrane odraziti na raspoloženje, energiju, imunitet i metabolizam.

Prema Sleep Foundationu, spavanje je nužna i bitna funkcija koja omogućuje tijelu i umu da se napune energijom.

Pravilan san također pomaže tijelu da ostane zdravo i manje obolijeva.

Mozak ne može pravilno funkcionirati bez adekvatne količine sna. To narušava sposobnost koncentracije, jasnog razmišljanja i pamćenja.

Studija objavljena u časopisu Neuropsychiatric Disease and Treatment Journal pokazala je da akutna deprivacija sna utječe na pažnju i memoriju, prenosi Index.hr. Hronična djelomična deprivacija sna čini isto.

Potpuna deprivacija sna također narušava mnoge kognitivne funkcije.

