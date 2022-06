Ovo su savjeti stručnjaka: Šta uraditi kada vas ujede zmija?

Slučaj koji je jučer zabilježen u Travniku, kada je zmija uhvaćena u kući, kod brojnh građana izaziva zabrinutost. Mediji su puni informacija o zmijama ispod haube automobila, u kući, na drvetu, asfaltu, pa čak i usred grada.

Za portal “Avaza” je govorio profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Vedad Škapur, koji je ocijenio da je glavni problem kada osoba vidi zmiju jer nastaje panika.

– Panika ljudi, ljudi su obično takvi da imaju panične strahove prema zmijama, a to proističe zato što mi stvarno vrlo malo ili nikako radimo edukaciju o biologiji i ponašanju zmija generalno. Taj dio bi trebao da se uči od osnovne škole. Ne upiše svako biologiju ili veterinarski fakultet da bi znao malo više o zmijama – kazao je Škapur.

Vrste zmija u BiH

On navodi da je u ovom periodu najbitnije, kada je u pitanju njihovo boravište, osobe koje idu na planine i planinari znaju da moraju imati duge pantalone, čvrste cipele, da su gojzerice, dublje tene, da ako bi se sluačjno nagazilo na neku zmiju, da ipak postoji zaštitna odjeća i obuća.

– Kod nas u BiH ima 14 vrsta zmija. Imamo tri vrste koje su otrovne. Od tih vrsta koje su otrovne sa najjačim otrovom i ona koja bi mogla biti smrtonosna je otrov poskoka. S tim da stvarno u BiH bar ja se ne sjećam, ne znam da je neko podlegao od ujeda zmija, jer ipak to jeste potencijalni otrov koji bi mogao da izazove smrt, ali to nije otrov koji ubija ljude. Tu vrstu panike ne treba izazivati – kazao je on.

Ujed zmije

Ističe da ukoliko bi se desilo da nekoga ujede zmija, to treba da se fiksira, ne paniči, ne pojačava cirkulacija.

– Najbolje bi bilo da se taj čovjek prenese do kola hitne pomoći da primi antiserum. To bi bilo najbezbolnije da se riješi situacija. Dakle što manje uzbuđenja, panike i taj dio gdje je čovjek ujeden treba da se fiksira. Nikakva isisavanja, nikakva zarezivanja, ništa u tom konektstu se ne bi smjelo niti trebalo raditi – rekao je on.

Dodaje da je to najosnovnije. Ističe da je problem što osobe koje uhvati panika pokušavaju otkloniti zmiju iz prostora gdje se nalazi.

– Samim tim, osobe koje uzmu prut, štap, njih ujede zmija. Čovjek nije plijen otrovnih zmija u BiH. To su zmije koje imaju od 60 do 80 centimetara i one se ne hrane ljudima ni nekim velikim sisarima. U biti vrlo je mala prijetnja zmijama u BiH, ali treba biti oprezan. Treba se educirati i ljudi ako je vide trebaju samo da prođu, da je zaobiđu. Nema potrebe da je diraju. Ona neće njih ganjati, neće ih napadati. Može ih samo ujesti, ako misli da je ona ugrožena. Ne trebamo je stavljati u situaciju da zmija misli da je ugrožena i onda ona se mora braniti – kaže on.

Bez panike

Dodao je da nema podatak da je bilo ko u posljednjih najmanje 30 godina podlegao od ujeda zmija. Te podatke ima Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.

– Najbitnije je da se educiramo, da ne pravimo paniku i da ako se to desi, pribranost je na prvom mjestu, da se ne uzbudimo, da ne počnemo trčati kako se taj otrov ne bi širio kardiovaskularnim sistemom. Tako da su to osnovne stvari – kaže on.

Naglasio je da su zmije u hranidbenom lancu nama jako bitne, jer da nema njih bio bi veći broj glodara. Ističe da ljudi koji ih se boje, najradije bi željeli da se istrijebe zmije, ali to bi bila šteta u hranidbenom lancu.

– One su nama jako bitne u biodiverzitetu. One su tu, stanovnik ove planete kao i mi ljudi – ističe on.

Kako razlikovati zmije?

Na pitanje kako da ih razlikujemo istakao je da svaku zmiju treba zaobići, ali osobe se prepadnu ne gledajući koja je.

– Otrovne zmije su do 80 centimetara maksimalno. Poskoka je lako prepoznati, jer ima rog na vrhu svoje glave. Ima cik-cak tamne šare. Inače sve te zmije koje su otrovne imaju trouglastu glavu. Nisu one nikakve zmije od dva metra. Treba se ponašati kao dobar susjed, ona svoje, vi sebi. Ne pokušavajte je maknuti i prođite, ne udarajte je – rekao je Vedad Škapur za portal „Avaza“.

Naglasio je da antiserum, kako je čuo, imaju u hitnoj pomoći te da to ne bi trebalo predstavljati problem kada se dođe u zdravstvenu ustanovu,piše Avaz

