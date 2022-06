Britney Spears se udala, haos na vjenčanju: Bivši joj pokušao prekinuti ceremoniju, uhitili ga

Pop princeza Britney Spears (40) udala se za dugogodišnjeg zaručnika Sama Asgharija (28). Sudbonosno ‘da’ izrekli su u četvrtak u Los Angelesu.

Na svadbi je bilo oko 60 gostiju, a među njima su bile i poznate zvijezde poput Madonne, Donatelle Versace, Paris Hilton, Drewa Barrymore… prenosi 24sata

Britney je za ovaj poseban dan odjenula haljinu poznate modne kuće Versace, a do oltara je hodala uz legendarni hit Elvisa Presleyja – Can’t Help Falling in Love.

Uoči vjenčanja došlo je i do incidenta. Naime, dok je Britney sređivala posljednje detalje i namještala vjenčanicu na imanju joj je uhićen prvi suprug, Jason Alexander.

Upao joj je ilegalno na posjed, a svoj dolazak je snimio i za društvene mreže. Stigao je do šatora te rekao zaštitarima da ga je na vjenčanje pozvala njegova prva i jedina ljubav, a potom je i zaprijetio da će sve uništiti.

Britney Spears' ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live:

“Where’s Britney? I'm here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe

— Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2022