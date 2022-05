Stručnjaci savjetuju: Ove roditeljske savjete nemojte nikada slijediti

Nažalost, jedna od stvari koja cijelu situaciju može zakomplicirati je potreba drugih ljudi da nude neželjene i često vrlo pogrešne savjete.

BestLife je izdvojio nekoliko najčešćih pogrešnih savjeta:

“Svako dijete tretirajte isto”

Iako se može činiti poštenim, tretiranje vaše djece na isti način rijetko je ispravan pristup. Prema savjetnici za mentalno zdravlje i specijalistici za obiteljsku skrb Adine Mahalli, bolje je tretirati djecu kao individualce i brinuti se o njima polazeći od tog načela, prenosi Index.

Da, to može značiti da provodite puno vremena s jednim djetetom dok drugom dajete više prostora. “Nemojte se bojati gledati na svako dijete u njegovoj posebnosti i davati mu ono što zaista treba”, predlaže Mahalli.

“Djeci dajte desert samo ako su do kraja pojela večeru”

Naravno, ne želite da vaše dijete živi od sladoleda, ali ako mu kažete da mora pojesti cijeli obrok kako bi dobilo desert, to ga može s vremenom dovesti do razvoja nezdravih prehrambenih navika. Iako je posao roditelja odlučiti što je za jelo, dijete treba odlučiti hoće li jesti i koliko, prema riječima Jen O’Rourke, edukatorice za roditelje i dječje psihoterapeutkinje.

To znači da ga, ako ste odlučili poslužiti desert, ponudite bez obzira na to jesu li djeca pojela večeru u mjeri koju vi smatrate dovoljnom. “Desert ne bi trebao biti nagrada, trebao bi samo biti povremeni dio večere”, smatra ona.

“Ako vaše dijete ima napad bijesa, jednostavno ga ignorirajte”

Djeca nisu vješta u emocionalnoj regulaciji, a otuda i plač, vrištanje i ostale manifestacije ispada bijesa do kojih uglavnom dolazi kad su umorna, gladna ili uzrujana. Međutim, nije riječ o namjernoj manipulaciji.

“Dijete koje proživljava tantrum pati i ne kontrolira svoje osjećaje i postupke”, kaže O’Rourke. Ona napominje da roditelji ne bi trebali samo ignorirati dijete koje se još nalazi u procesu razvoja logike i vještine zaključivanja.

“Preveliki iskazi naklonosti i ljubavi mogu razmaziti dijete”

Želite li držati, grliti, milovati svoje dijete, gugutati mu po cijeli dan? Radite to, jer tvrdnja da ga to može razmaziti je neutemeljena, smatra dr.sc. Samantha Radford. “Bebe su biološki dizajnirane za držanje i nošenje”, kaže ona.

“Pohvalite svoju djecu kako biste povećali njihovo samopoštovanje”

Hvaljenje djeteta za svaku najmanju stvar koju uradi može dovesti do neželjenih posljedica. “To je kontraintuitivno, ali stalne pohvale zapravo ne pomažu vašem djetetu”, kaže Radford, koja napominje da dijete može izgubiti svoju unutarnju motivaciju ako dobiva previše pohvala za sve što radi.

Umjesto toga, ona predlaže korištenje neutralnih zapažanja, poput primjećivanja zadovoljstva na djetetovom licu nakon postizanja nekog cilja.

“Udari dijete da ga naučiš poštovanju”

Postoji mnogo načina na koje možete naučiti dijete poštovanju, a udarci nisu dio njih. Prema studiji iz 2017. objavljenoj u časopisu Psychological Science, djeca koja su udarana u dobi od 5 godina pokazala su veće probleme u ponašanju sljedeće godine i tri godine kasnije od djece koja nisu doživljavala tjelesno kažnjavanje.

“Reci djetetu da je nepristojno ne zagrliti člana obitelji”

Prisiljavanje djece da grle ljude koje ne žele grliti samo im daje do znanja da nemaju pravo na odluke kad su u pitanju njihova tijela. “Naravno, baka ili djed možda stvarno žele taj zagrljaj, ali lekcije o poštivanju granica i pristanku moraju podrazumijevati i to da se djecu nikad ne prisiljava da izmjenjuju fizički kontakt s bilo kim ako to ne žele”, kaže njujorška psihijatrica dr. Lea Lis. prneosu “N1“.

Facebook komentari