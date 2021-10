Irena je bila slijepa kada ju je muž oženio: Svi su ga osuđivali, a on je donio NEOČEKIVANU odluku

Kažu da je ljubav slijepa i da ne poznaje granice, a možda je priča Lavija Kiogore iz Kenije najbolji praktičan primjer ove popularne izreke, piše Objektiv.

Ovaj muškarac je, naime, uprkos odbacivanja i žestokog otpora porodice i prijatelja, oženio izvjesnu Irenu Kangai, ženu sa oštećenim vidom, a to je, kako kaže, učinio iz ljubavi.

Lavi je svoju izabranicu upoznao još 2009. godine, jako se zaljubio u nju, konstantno pokušavao da je osvoji i neizmjerno je bio srećan kada je pristala da bude njegova djevojka.

Vrlo je srećan sa njom i ne može sebe da zamisli sa bilo kojom drugom, niti bi je mijenjao za bilo koju osobu koja ima dobar vid.

– Mnogo volim svoju ženu. Ovaj brak je blagosloven i vjerujem da ćemo dugo biti zajedno. Moja Irena i ja imamo dva sina. Porodica me je osuđivala zbog odluke da je oženim, ali ja sam ostao pri svom stavu. Najviše se protivio moj otac koji nikako nije htio da nam da blagoslov, ali sam mu stavio do znanja da neću odsutati. Čak su me i prijatelji izbjegavali zbog odluke da se oženim slijepom devojkom i nazivali su me ludim – rekao je Lavi za kenijski portal Tuko.

Irena je u ispovijesti otkrila da je rođena sa dobrim vidom, ali čim je krenula u školu, primijetila je da joj se vid naglo pogoršava i sada jedva da bilo šta pored sebe vidi.

Prisjetila se i dana kada je upoznala muža, od kog, kako kaže, nije tražila ljubav već pomoć u kretanju.

Irena kaže da je slijepilo genetski u njihovoj porodici, a probleme sa vidom imaju i njena majka, kao i deda.

Sa Lavijem ima dvoje djece i ona su takođe slabovida.

